L'Escola del Pla de Dalt d'Olot ha presentat avui un projecte per reciclar la matèria orgànica. Des de fa tres setmanes disposen d'un autocompostador, tal com ha fet saber la directora del centre, Carme Salavedra, que ha explicat que “des de SIGMA treballem en el projecte Viles Florides i ens van proposar si volíem participar d’aquesta nova iniciativa, que ens va semblar molt correcta”.El tècnic del SIGMA, Marc Arimany, Maria Herrera, coordinadora del menjador de l’escola i els alumnes de 6è Cristian Veste i Queralt Pons han mostrat el funcionament del compostador que des de fa tres setmanes s’ha instal·lat al centre. En la mateixa presentació, també s'ha fet conèixer els resultats que aquesta iniciativa ha tingut a l'Escola Bisaroques, el primer centre d'Olot on es va posar en marxa aquesta prova pilot durant el cus passat.El curs passat es va iniciar a l’escola Volcà Bisaroques d’Olot un projecte pilot sobre el reciclatge de matèria orgànica. Els responsables del centre van posar-se en contacte amb els tècnics del Consorci SIGMA per demanar-los si els podien ajudar a implantar un nou sistema que permetés millorar el reciclatge de la fracció orgànica que ja s’estava portant a terme. Es va instal·lar al centre un termocompostador giratori, un compostador dinàmic i rotatiu, on la matèria orgànica es troba contínuament airejada i sotmesa a rotació cada vegada que l'usuari fa una aportació.Gràcies a aquesta prova i en els 6 primers mesos de funcionament, es van compostar uns 300 quilos de matèria orgànica que van generar 200 quilos de compost (aproximadament un 4% de les 5 tones que es produeixen a l’escola durant un curs). Aquest compost s’ha utilitzat per adobar l’hort de l’escola i alguns dels parterres de la ciutat que gestiona el servei de jardineria de l’Ajuntament d’Olot. També s’han repartit bossetes de compost entre les famílies dels alumnes per ajudar a divulgar la tasca que s’està duent a terme des del centre olotí.A la presentació d’aquest matí a l’escola del Pla de Dalt, el regidor de Medi Ambient, Jordi Alcalde, s’ha mostrat confiat que “al Pla de Dalt es repetiran els bons resultats aconseguits al Bisaroques per compost obtingut i per la implicació de tot el centre”.Amb els bons resultats obtinguts a les Bisaroques, ara s’ha pogut desplegar aquest sistema a un altre centre educatiu de la ciutat: l’escola del Pla de Dalt. El projecte està pensat per ajudar a fer un pas més en el reciclatge de la fracció orgànica en un centre que, fins el moment, no disposava de cap mecanisme per fer-ho més enllà de la recollida a via pública.Aquest curs al Pla de Dalt s’hi ha instal·lat un compostador dinàmic i rotatiu –el mateix que a les Bisaroques–, on la matèria orgànica es troba contínuament airejada i sotmesa a rotació cada vegada que l'usuari fa una aportació. El compostatge es realitza de forma natural, mitjançant l'activitat de microorganismes (bacteris, fongs i llevats) a una temperatura d’entre 25 i 55ºC i amb presència d'oxigen. Així, els residus orgànics frescos es converteixen en fertilitzants orgànics, amb aspecte de terra vegetal, de color fosc i sense cap mena d'olor desagradable. L’aparell és estanc, net i inodor, i a diferència de la resta de models, evita la presència d’insectes i altres animals ja que el dipòsit no toca el terra.Un grup d’alumnes de 4rt, 5è i 6è curs i un monitor de l’escola seran els responsables d’omplir diàriament l’autocompostador amb les restes orgàniques, bàsicament de fruita i de verdura, de la cuina de l’escola. Cada aportació oscil·la entre els 4 i els 6 quilos de material, al qual s’hi afegiran restes de poda provinents de l’arbrat d‘Olot. A continuació, es fa voltar el compostador perquè les restes es puguin barrejar de forma correcta i els propis alumnes portaran un registre de la quantitat de restes aportades.El nou projecte d’autocompostatge a l’escola Pla de Dalt s’ha presentat coincidint amb el dia internacional del reciclatge (17 de maig). L’Ajuntament d’Olot ha volgut donar a conèixer aquest exemple de la bona gestió dels residus a la ciutat dins la campanya de conscienciació de la importància del reciclatge. Consistirà en l’emissió d’una sèrie de reportatges relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat produïts per SIGMA i anuncis a diferents mitjans de comunicació.A Olot, es recullen diàriament 1,15 quilos de deixalles per ciutadà, dels quals un 36,29% provenen de la recollida selectiva. Pel que fa a la fracció orgànica, el nivell de selecció per habitant/dia a Olot és de 0,17 quilos diaris. En total, es recullen a Olot unes 2.085 tones de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) anuals, que arriben a la Planta de Compostatge per al seu posterior tractament.La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Després de ser dipositat al contenidor marró, el material recollit és traslladat a la Planta de Compostatge comarcal, on es realitza el tractament corresponent, que consisteix en la descomposició d’aquest residu controlant les condicions de temperatura i oxigen.El resultat és el compost, amb nombrosos beneficis i aplicacions. La utilització del compost com a adob en l’agricultura té un gran interès, ja que la presència d’aquest producte al sòl en proporcions adequades és fonamental per tal d’assegurar la fertilitat i evitar la desertització. A més el compost té una sèrie de propietats que produeixen uns efectes en el desenvolupament de les plantes molt favorable.La Planta de Compostatge ofereix compost a totes les persones que hi estiguin interessades. Qualsevol ciutadà pot recollir compost de forma totalment gratuïta acudint directament a la Planta de Compostatge, que està oberta diàriament de 8 del matí a les 6 de la tarda.Durant l’any 2017 es van obtenir unes 1.073 tones de compost destinats a agricultura, jardineria i horta domèstica.