La presa de Susqueda durant les maniobres d'aquest matí. Foto: Gencat.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) du a terme entre avui i demà diverses maniobres per a incrementar de manera controlada el cabal del riu Ter aigua avall de la presa de Susqueda (la Selva), provocant cabals generadors per afavorir tornar a perfilar la llera i de diversos hàbitats de peixos.

Durant el matí d’avui s’estan alliberant 60 m3/s, un cabal sis vegades superior a l’habitual, que s’incrementarà fins a un total de 80 m3/s aquesta tarda. Demà dimarts a les 8 del matí ja s’hauran normalitzat els cabals de sortida de l’embassament a un cabal proper als 10 m3/s.

Donat que l’increment de cabal alliberat des de la presa de Susqueda s’anirà desplaçant aigua avall pel riu, s’espera que aquest mantingui valors elevats en els pròxims dies.

L’embassament de Susqueda està al 95% de la seva capacitat, amb 222 hm3 emmagatzemats. Arran de l’elevat volum de reserves i de la tendència encara creixent en el sistema Ter, la situació afavoreix dur a terme aquestes maniobres previstes en l’actual planificació hidrològica catalana (2016-21) i que es planifiquen sempre que els volums d’aigua emmagatzemats siguin els òptims.

Les maniobres, coordinades amb Endesa, estaran controlades i supervisades en tot moment per tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tot i que no es preveu cap afectació aigua avall, es recomana com a mesura de precaució que s’evitin els accessos a la llera en el transcurs de l’actuació.