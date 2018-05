Un vehicle aplicant el tractament que s'efectua sobre el borrissol per evitar-ne la dispersió i minimitzar així el risc d'incendis en boscos de ribera. Foto: Cedida

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està actuant estos dies per prevenir els incendis forestals que tenen el seu origen en els boscos de ribera. Les primeres actuacions s'han portat a terme a la comarca del Segrià. La campanya és previst que finalitze a principis del mes de juny a la part més oriental de Catalunya segons els diferents períodes de floració.En este sentit, les ADF (agrupacions de defensa forestal) col·laboren en la campanya i duran a terme les actuacions que se'n deriven dins de l'àmbit territorial de la Catalunya Central, Penedès i Àmbit Metropolità. Enguany s'amplia la campanya a les comarques ebrenques del Montsià, Baix Ebre i Ribera d'Ebre. En total, s'actuarà sobre uns 400 quilòmetres per aconseguir reduir el risc d'ignició que suposa la propagació del foc pel borrissol que produeixen els arbres de ribera, bàsicament el Populus alba (àlber) i el Populus nigra (pollancre).La campanya de prevenció d'este tipus d'incendis es basa en un operatiu del Departament d'Agricultura format per personal de les quatre unitats del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, a través del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals) que són les encarregades de dur a terme els treballs de ruixat amb aigua per compactar el borrissol i reduir el risc d'ignició i uns 50 agents del cos d'Agents Rurals de les diferents comarques, els quals duran a terme el seguiment dels 360 punts localitzats. Estos efectius comptaran amb la col·laboració de les ADF que amb la seua disponibilitat de voluntariat actuaran a les comarques de la Catalunya Central, Àmbit Metropolità i de la Vegueria del Penedès.Estes actuacions es duen a terme en zones predeterminades de la Catalunya Central (Solsonès, Bages, Berguedà i Osona), Lleida (Noguera i Segrià), Penedès (Garraf, Alt Penedès i Anoia) i Àmbit Metropolità (Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental). Enguany s'amplia la campanya a les comarques ebrenques del Montsià, Baix Ebre i Ribera d'Ebre, segons informa el Departament d'Agricultura.L'objectiu de la campanya és la prevenció de danys tant personals com materials, sense oblidar la importància biològica d'estos espais, perquè les riberes són veritables corredors biològics on habiten multitud d'espècies de fauna, especialment ocells, que en esta època inicien el període reproductor. També s'eviten danys a propietats privades i a plantacions forestals i cultius d'arbres fruiters.Els treballs de la campanya consisteixen en dues mesures principals: l'aplicació d'aigua sobre el terreny i el precintament de les àrees recreatives. En el primer cas, es busca l'eliminació de la inflamabilitat de les masses cotonoses de borrissol. L'actuació es realitza a les zones d'afluència de gent, als marges de camins i als vorals de les carreteres afectades, i consisteix en l'aplicació d'aigua sobre el borrissol a fi d'eliminar-ne la capacitat d'ignició i propagació. Es fa amb una màquina on s'adapta un canó amb una turbina d'aire-aigua i ruixadors instal·lats en els vehicles d'extinció o amb mànegues, llançant aigua sobre esta capa esponjosa de combustible sec, compactant-lo i eliminant molta part l'oxigen, imprescindible per crear flama. D'altra banda, la clausura temporal mitjançant precinte de les barbacoes en aquelles instal·lacions o àrees recreatives es porta a terme d'acord amb el grau de risc i en aquells llocs on es consideri oportú.El pollancre (Populus nigra) és un arbre caducifoli de la família de les salicàcies que viu als boscos de ribera i llocs humits, i, fora de les zones més seques, a les terres remogudes dels terraplens. La pol·linització d'esta espècie aprofita el vent. D'abril a maig, quan maduren, alliberen unes llavors minúscules que presenten llargs pèls cotonosos i poden ser transportades molt lluny pel vent.Com a forma de reproducció, en zones on abunda esta espècie, les masses cotonoses de llavors (conegudes col·loquialment com a borrissol) poden ser transportades molt lluny pel vent, com si estigués nevant, i arriben a crear veritables cobertes sobre el terra. Estes masses cotonoses de llavors presenten una inflamabilitat extraordinària per la seva estructura volàtil i lleugera, amb la qual cosa esdevenen un greu problema de cara a l'inici d'incendis si coincideixen estes zones 'nevades' amb llocs amb afluència de persones.