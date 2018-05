Let’s Clean Up Europe!

Entre l’11 i el 13 de maig se celebra a 27 regions europees la iniciativa Let’s Clean Up Europe!, en la que la ciutadania pot participar, de manera voluntària, en diferents accions de neteja dels espais naturals, com boscos, platges, rius o rieres. La Comissió Europea fomenta les accions per sensibilitzar les persones sobre l’abast del problema dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits i el comportament dels ciutadans.

Ultra Clean Marathon

13 al 19 de maig es durà a terme l’ Deles durà a terme l’ Ultra Clean Marathon , un repte ambiental i esportiu per conscienciar i mobilitzar la ciutadania per reduir la presència de residus en espais naturals, transmetent mesures de prevenció, i per promoure curses solidàries i sostenibles aplicant bones pràctiques com el respecte, la protecció i la cura del medi ambient.

Durant una setmana, dos esportistes compromesos amb el medi ambient, la Nicole Ribera i l’Albert Bosch, correran set maratons en diferents etapes, que sumen 295 quilòmetres, on voluntaris aniran recollint el màxim de residus i podran descobrir indrets naturals de gran valor.

Organitzen l’acció la Generalitat de Catalunya, a través de l’ARC, la Xarxa de Custòdia del Territori, i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.

Setmana de la Natura

26 de maig al 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, tindrà lloc la Del, Dia Mundial del Medi Ambient, tindrà lloc la Setmana de la Natura , amb activitats de conservació i custòdia del territori.Aquesta és una iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya, a través de l’ARC, la Xarxa de Custòdia del Territori, i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.

La Setmana promou l’organització d’activitats arreu de Catalunya per viure la terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar la natura i el territori.

A Catalunya, entitats públiques i privades ofereixen 260 activitats de neteja on tothom hi pot participar. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) coordina aquestes accions, promogudes per administracions públiques, associacions del tercer sector ambiental, centres excursionistes, escoles i instituts, associacions, ONG i ciutadans, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus . Enguany les entitats estimen una participació de més de 16.000 voluntaris. Podeu consultar les activitats al web de l’ARC