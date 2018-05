Els socis de l'empresa. Foto: Monmar Comunicació.

Neix Pepeta Vilaró, el primer servei de menús calents a domicili per a gent gran i amb dificultats de mobilitat a Osona. La idea va sorgir quan Jaume Baulenas, un dels socis de l'empresa, davant d'una societat envellida. Tal com expliquen en una nota, aquesta iniciativa "facilita una necessitat bàsica com l'alimentació sense que s'hagin de moure de casa", explica Santi Pons, responsable de comunicació i màrqueting de l'empresa.Els menús es distribueixen calents gràcies a un innovador sistema. Es tracta d'unes bosses termoelèctriques que mantenen el menjar a 65º per preservar la cadena de calor. Els menús "són casolans i equilibrats i s'han elaborat amb productes de proximitat", remarca Pons.Cal destacar que l'empresa posa èmfasi en el seu vessant social i per això ha incorporat com a treballadors persones majors de 45 anys i amb risc d'exclusió laboral. Pepeta Vilaró s'ha tirat endavant amb una inversió inicial de 45.000 euros que han aportat els seus quatre socis. De moment, preveu operar a la comarca d'Osona tot i que, de cara al futur, vol ampliar la seva activitat a territoris veïns, com el Moianès i el Ripollès. D'aquí fins a finals d'any, preveu una facturació de 185.000 euros amb una mitjana d'un centenar de menús diaris.