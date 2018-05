El mapa de delimitació de l'ós Foto: Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha delimitat la zona amb presència permanent i continuada d'ós, en el marc del programa de seguiment de l'ós bru a Catalunya, on es concentrarà l'esforç de prevenció íntegralment.Segons ha informat aquest dissabte la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, la delimitació de la zona amb presència d'óssos bruns s'anirà ajustant cada any sobre la base del programa de seguiment d'aquesta espècie, de manera que si la població d'ós s'expandeix, el dispositiu de prevenció de danys també s'ampliarà.Aquesta zona afecta a la totalitat de la Vall d'Arani a la franja nord del Pallars Sobirà, que inclou les Valls d'Àneu i les capçaleres de la Vall de Cardós i de la Vall Ferrera, encara que fora d'aquest àmbit es pot produir la presència de l'ós, però de manera molt puntual i esporàdica, segons la Conselleria.La Generalitat concentrarà els recursos disponibles a les zones on existeix risc amb l'objectiu de garantir als ramaders afectats els mateixos estàndards que l'any passat.D'altra banda, les indemnitzacions per danys acreditats de l'ós sobre la ramaderia es mantindran tant dins com fora de la zona permanent d'ós, i tant per a bestiar local com foraster.