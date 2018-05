Imatges com aquesta es podran repetir aquest diumenge Foto: Jordi Purtí / arxiu



La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), reunida en assemblea el passat 20 d'abril, va decidir engegar un seguit d'actes de protesta en defensa de la que considera "greu situació" que viu el Parc natural del Montseny. La CSM entén que l'anul·lació del Pla Especial de Protecció, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem (desembre de 2016), i l'aparició d'un seguit de projectes de caire especulatiu, posen en perill aquest espai natural Reserva de la Biosfera. A tal efecte s'han previst dues accions de protesta immediates, previstes pels dies 6 i 17 de maig respectivament.

La convocatòria del dia 6 de maig, a Sant Esteve de Palautordera, se centra en la lluita per aturar el projecte de la carretera Illes-Sant Marçal, que ja semblava tancat després de quatre anys de lluita, "però que ha estat reprès per la Diputació de Barcelona, sense respectar els acords previs amb el Síndic de Greuges", es manifesta des de la CSM. Tanmateix, es vol denunciar el seguit de projectes que amenacen la integritat del Parc Natural, i en aquest sentit fan referència a l'ampliació i creació de noves places hoteleres, plans d'expansió urbanística, autorització per nous pous d'extracció d'aigua i elevació de torres d'alta tensió, entre d'altres.

A més, la convocatòria del dia 17 de maig, vol fer incidència especial en la necessitat de recuperar el Pla especial de Protecció del Montseny, atès que el retorn a la normativa de l'any 1977està permetent la proliferació de projectes especulatius al massís. Per això ha escollit la seu de la Diputació de Barcelona, a la que considera responsable, en bona mesura, de la situació actual.