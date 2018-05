La importància dels cabals per a la biodiversitat

Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.

A Catalunya, la determinació i la implantació d’aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l'Ebre i la Garona. L'Agència Catalana de l'Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de cabals de manteniment a les conques internes.

Incorporació de propostes





Espais participatius com la Taula del Ter han servit per la implantació de cabals ambientals en diversos trams del riu, escoltant i incorporant algunes de les peticions de les entitats en aquest àmbit. El riu Llobregat en el seu tram final. Foto: ACA.



Evolució del Pla sectorial de cabals de manteniment Les mesures previstes en el Pla de gestió (PGDCFC) actualment en vigor sobre l’aplicació de cabals ambientals en tots els rius de les conques internes s’han fet a partir del Pla sectorial de cabals de manteniment, aprovat pel Govern català l’any 2006 i basat en rigorosos estudis científics en què es definien els cabals que haurien de respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes. L’actual planificació hidrològica catalana contempla una aplicació gradual i progressiva -establint les dates temporals i els valors concrets- dels cabals ambientals previstos en el pla sectorial. D’aquesta manera, s’analitzarà la repercussió dels cabals ambientals aplicats i, en cas que no es detecti una millora consistent i continuada en l’estat dels ecosistemes fluvials, s’estudiarà la possibilitat d’incrementar els cabals ambientals. Aquest futur increment, tal i com es descriu al Pla, hauria d’anar acompanyat de mesures d’aportació de nous recursos que permetin salvaguardar les garanties dels abastaments. És important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents. Més informació: Marc Normatiu PSCM Pla sectorial de cabals de mantenment (2006) Cabals de manteniment PGDCFC (2017) Durant el procés de configuració de la planificació hidrològica, previ a la seva aprovació, es va dur a terme un procés de participació per àmbits amb l’objectiu de detectar possibles problemàtiques i plantejar l’adopció de solucions i mesures. Un primer esborrany del pla es va posar a informació pública, amb l’objectiu que totes les parts interessades poguessin consultar les mesures i fer noves propostes. A partir de les al·legacions rebudes, es van incorporar noves mesures respecte els cabals ambientals, com l’obligatorietat de fixar un cabal en els trams finals dels rius Llobregat i Muga.Espais participatius com la Taula del Ter han servit per la implantació de cabals ambientals en diversos trams del riu, escoltant i incorporant algunes de les peticions de les entitats en aquest àmbit.

En canvi, a les conques catalanes de l'Ebre i la Garona, l'ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d'obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l'organisme de conca competent (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) per a la seva implantació.