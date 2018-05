Els portaveus de la PDE Matilde Font, Joan Antoni Panisello i Manolo Tomàs, amb el cartell de la 16a assemblea general de l'entitat, al fons Foto: ACN / J. Marsal

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) urgeix a formar Govern per poder disposar de forma imminent d'un interlocutor i un aliat institucional a l'hora de defensar el cabal ambiental del tram final del riu.El moviment social, que ja va avisar fa uns mesos que l'executiu del PP estava aprofitant el conflicte a Catalunya per negociar a la resta de l'Estat espanyol un Pacte Nacional de l'Aigua que podria incloure un transvasament de l'Ebre, considera que l'aplicació del 155 està debilitant no només les institucions catalanes sinó que també pot condicionar seriosament la defensa del riu.Este serà un dels eixos centrals que es posaran a debat a la pròxima assemblea general de la PDE, la setzena, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 12 de maig, a les vuit del vespre a Tortosa. Tot i la complexitat de l'escenari que dibuixen, el moviment antintransvasament no portarà a l'assemblea la convocatòria imminent de grans mobilitzacions.Les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola s'han fet paleses en la lluita per defensar el cabal ambiental del riu Ebre. "Institucionalment no el defensa ningú", ha remarcat el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, tot apuntant que la Generalitat no ha pogut enviar cap conseller ni representant "al màxim nivell" en les reunions organitzades pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua. Un símptoma que denota "certa debilitat", davant les maniobres a la recerca d'un "consens" per part del govern espanyol a la resta de l'Estat sobre la idea d'una suposada "gestió solidària" de l'aigua a partir dels "excedents" que se li atribueixen a l'Ebre. Un plantejament que "només està sent contrarestat per Aragó: Catalunya no pot"."És convenient que es formi Govern. Potser després discutirem amb ell, pels canals i el regadiu, però per al Pla Hidrològic i defensar el cabal ens aniria molt bé", assumeix Tomàs, conscient que la lluita de la PDE, fora de l'àmbit de les Terres de l'Ebre, és percebuda sovint com a "contradictòria". La formació d'un Govern, pel que fa a qüestions relacionades amb la política d'aigües, resulta també essencial per a la PDE en el sentit de poder comptar amb un "interlocutor" institucional per abordar i negociar diversos aspectes, segons ha apuntat el també portaveu del moviment antitransvasament Joan Antoni Panisello.Este escenari serà un dels punts centrals que haurà de discutir l'assemblea general del pròxim dia 12. Especialment, davant l'anàlisi dual que s'obre davant la situació política actual dins de l'ampli front, que en l'àmbit ibèric, s'ha organitzat per fer front a les pretensions del govern del PP i els seus regants aliats en matèria hidrològica. Així, la PDE és del parer que l'executiu espanyol podria aprofitar la proximitat de les eleccions autonòmiques i municipals de l'any vinent per prémer l'accelerador de les negociacions i aprovar un Pacte Nacional de l'Aigua que obriria, novament, la via a possibles nous transvasaments. D'altres, per contra, consideren que els conservadors al poder intentarien aprofitar esta mateixa conjuntura per crear vot captiu, però sense poder concretar un projecte en aquesta línia.En qualsevol dels casos, la PDE arribarà a la setzena assemblea sense cap proposta concreta de mobilitzacions de gran format en un horitzó pròxim. Continuen encara esperant la sentència del Tribunal Suprem sobre el contenciós administratiu presentat en contra del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, inicialment prevista pel passat mes de desembre. "No és un mal símptoma que es retardi", ha meditat Tomàs.L'assemblea, que comptarà amb la participació de líders històrics contra el transvasament com Santiago Martín Barajas –representant d'Ecologistes en Acció al Consejo Nacional del Agua-, també informarà sobre la necessitat d'una major aportació de sediments al tram final del riu i al Delta, arran dels beneficis que suposen avingudes com la de les últimes setmanes –"caldria que baixessin més cops a l'any: són una petita part del que es necessita", ha precisat Panisello-. També s'informarà sobre la situació de la queixa a Europa, els moviments per revertir el transvasament des del pantà del Siurana i els possibles actes de celebració del divuitè aniversari de la PDE, el pròxim setembre.