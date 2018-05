Una aixeta d'aigua corrent Foto: ACN

L’IES Joan Ramon Benaprès organitzarà, del 7 al 14 de maig, una nova edició de la Setmana Verda, que amb diverses activitats de conscienciació ambiental vol promoure l’estima per la natura entre els alumnes. Enguany, la temàtica principal serà la gestió de l’aigua, la seva contaminació, estalvi i el canvi de règim de pluges a causa del canvi climàtic.Entre les accions previstes hi ha les que són ja tradicionals com la neteja selectiva de platges, que es prioritzarà la desembocadura de la Riera de Ribes; el mercat d’intercanvi amb un especial atenció al reciclatge de roba usada.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LoAq-qe3xsk[/youtube]