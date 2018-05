"El que hem causat, ara ho hem de resoldre", adverteix Alex Cornelissen, capità del Sea Sheperd International, conegut per les seves dures operacions contra vaixells de pesca il·legals. "El plàstic és una espècie invasora que destrueix la fauna oceànica i en destrueix l'hàbitat, i els éssers humans tenen la culpa de la introducció d'aquesta substància mortal." Segons l'ONG, més d'un milió d'animals moren cada any a causa de les escombraries marines.



Al novembre, un estudi realitzat per la Universitat de Newcastle va demostrar que, fins i tot a més d'11 quilòmetres de profunditat, els estómacs de les criatures marines contenien microfibres de plàstic . "No hi ha cap zona, fins i tot les més remotes, que semblen intactes per aquesta contaminació", va resumir el doctor Alan Jamieson, director de l'estudi.



Cada any s'abandonaran 9,5 milions de tones de plàstic a mar fins al 2050



"Però podem convertir la marea, podem aturar aquesta invasió", afirma Alex Cornelissen, qui demana "aturar la producció i ús del plàstic d'un sol ús" . Segons la Fundació MacArthur, 9,5 milions de tones de plàstics seran llançades als oceans cada any abans de 2050. Així, "els oceans contenen més plàstic que peixos en pes" , adverteix. Avui dia, la proporció és d'una tona de plàstic per una tona de peix.



A França, el govern cerca l'objectiu del 100% de plàstics reciclats per al 2025, en comparació amb el 21% actual. Un objectiu inabastable segons els actors del sector. Sobretot perquè " la recent negativa del govern a prohibir les safates de plàstic d'un sol ús a les cantines escolars és indicativa de la manca de voluntat en la matèria, ha manifestat l'associació Zero Waste.