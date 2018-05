Es proposa escoltar el cant dels ocells als Tussols d'Olot a partir de les 5 del matí. Foto: Blanca Pairó Puig.

Cartell i detalls de l'acte organitzat per l'ANEGX i Iogatura. Foto: @Anegarrotxa

El pròxim dia 6 de maig, a les 5 del matí, l’ Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGX), amb la col·laboració de Iogatura , ens conviden a celebrar el Dia del Cor de l’Alba o Dawn Chorus Day, un esdeveniment popular internacional que té lloc generalment el primer diumenge de maig per escoltar la natura i gaudir l‘espectacle dels cants dels ocells a l‘alba.En el cas del que es farà a La Garrotxa, l’activitat integrarà naturalisme i consciència i tindrà dues parts diferenciades, una que es farà en silenci i l’altre que es farà comentada. Per aquest motiu l’activitat s’obre a tots els públics que vulguin tenir aquest tipus de vivència. Es planteja com un concert, on els assistents arribaran a una platea natural, a la zona dels Tussols (Olot), després de caminar 10’, i hi restaran una hora i mitja en silenci tot contemplant, escoltant i gaudint la transició entre la sonoritat de la nit i el dia, des dels sons del rossinyol i els grills, fins a l’explosió de cants i reclams d’ocells.Després d’aquesta primera part en silenci es comentarà l’experiència, tant a nivell de naturalisme com a nivell de vivència global pel fet d’haver observat la natura profundament. Durant l’espai comentat i de conversa compartida es recomana que les persones assistents portin alguna cosa per beure i menjar.Per participar-hi cal arribar puntuals a les 5 del matí al carrer de Sant Narcís d’Olot, a l’entrada de la pista dels Tussols. Si s’hi arriba amb mobilitat sostenible (a peu, amb bicicleta o amb vehicle compartit) millor. Els cotxes es recomana deixar-los al passeig de Sant Roc per no saturar el carrer de Sant Narcís i no molestar el veïnat del carrer. També, és recomanable anar ben equipat amb roba d’abric, portar alguna cosa per protegir-se de la humitat del sòl (llençol, manta o màrfega per exemple) i dur alguna cosa per beure i menjar. Una beguda calenta és una bona opció.El Dia del Cor de l’Alba o Dawn Chorus Day a Olot és una activitat gratuïta, però qui vulgui podrà fer un donatiu ambiental a l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGX), una vegada s’acabi l’activitat. El donatiu ambiental és aquell que té l'objectiu de protegir la natura o impulsar una relació equitativa amb la natura.Vegeuel document de detalls i recomanacions del Dia del Cor de l’Alba a Olot.