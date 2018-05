Unió de Pagesos s'ha manifestat a Pau amb amb una pancarta en occità que deia: Foto: @uniodepagesos.

Unió de Pagesos ha participat avui en una manifestació a Pau (Occitània) contra els danys de l’óas als ramats del Pirineu, convocada per l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni d’Arieja-Pirineus, després que el ministre francès de Transició ecològica i solidària anunciés fa un mes que serien reintroduïts dos óssos a la regió de Bearn, al departament dels Pirineus Atlàntics, la tardor vinent.A la manifestació de Pau han participat ramaders de totes les zones del Pirineu nord-català i occità, a més de ramaders del Pirineu del sud, entre els quals representants d’Unió de Pagesos –amb una pancarta en occità que deia: "Non mès ossi en Pirineu ("Prou óssos al Pirineu")–, i de les terres basques.En els parlaments dels participants, després de la manifestació que ha transcorregut pel centre de Pau, Unió de Pagesos ha defensat la tasca que fa la ramaderia en la conservació del medi i ha demanat solucions urgents contra els danys de l’ós als ramats.A la manifestació hi han participat, per part d’Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, responsable d’Organització, i Joan Guitart, coordinador territorial de les Comarques de Muntanya, entre altres sindicalistes.