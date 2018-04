Niu embrionari localitzat al barri del Virgili a la frontera entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera Foto: Antoni Armengol /Anura

L'expansió de la vespa velutina, popularment coneguda com la vespa asiàtica, segueix la seva progressió imparable al Baix Montseny. Aquesta setmana s'ha localitzat un niu embrionari de vespa asiàtica o vespa velutina a la zona del Virgili de Sant Celoni. El niu es trobava al porxo d'entrada d'una casa particular. Un cop es va comprovar que, efectivament, es tractava d'aquesta espècie, el niu ha estat retirat per un expert i s'ha evitat la proliferació d'un niu secundari amb milers de vespes obreres. Més informació sobre la vespa asiàtica

Precisament, relacionat amb la vespa velutina el proper dijous 3 de maig a Llinars del Vallès es farà una jornada tècnica "Vespa velutina, el nou veí. Biologia, ecologia, actualitat i actuacions" organitzada per l'Institut Giola.

L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol farà la presentació i també hi intervindran Àngel Ruiz, cap de l'oficina Comarcal del DARP al Vallès Oriental i Ana Álvarez, directora de l'Institut Giola. Qui parlarà sobre la Biologia i ecologia de la Vespa Velutina i la situació a la comarca serà el celoní Toni Armengol, tècnic en control de plagues.També hi haurà una taula rodona moderada per Jaume Bosacoma amb diversos entesos.