La conferència vol aprofundir en la problemàtica d’aquests rius per millorar-ne la gestió. Foto: @LifeTRivers

Del 3 al 4 de maig tindrà lloc a Barcelona la conferència final de LIFE+ TRivers, un projecte finançat per la Unió Europea que durant els darrers quatre anys ha implicat gestors, científics, entitats i, sobretot, ciutadans interessats a diagnosticar l'estat hidrològic i ecològic dels rius temporals i millorar-ne la gestió d'acord amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua (DMA) de la Unió Europea.La conferència, amb el títol «Avenços i perspectives de futur per a la gestió dels rius temporals» , servirà per donar a conèixer les accions i els resultats del projecte, que s’ha centrat a aprofundir en la problemàtica d’aquests rius per millorar-ne la gestió, ja que tenen una gran variabilitat en el règim hídric (des del flux abundant de la primavera fins a èpoques en què s'arriben a assecar completament) que dificulta el diagnòstic del seu estat ecològic amb les metodologies habituals, més pensades per als rius permanents.LIFE TRivers és una iniciativa impulsada per un consorci format pel Grup de Recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).El dia 3 de maig els actes es duran a terme al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107. Barcelona), on s’explicaran els principals resultats de LIFE+ TRivers com la creació del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) per avaluar l’estat ecològic i hidrològic dels rius, i els resultats d’aspectes biològics. A més, es detallaran les característiques de la versió simplificada de TREHS en forma d’app per a mòbils (RiuNeT), que pretén implicar la ciutadania en l’avaluació de l’estat hidrològic i ecològic dels rius. Una implicació que també s’ha donat en el procés de participació ciutadana desenvolupat durant el projecte per sensibilitzar sobre els rius temporals, el seu diagnòstic, i perquè la ciutadania col·labori en l’elaboració de propostes de gestió i conservació.Durant la jornada també s’analitzaran i compartiran altres perspectives sobre la gestió dels rius temporals, ja que s’hi han convidat diversos gestors de l’aigua de països com Portugal o Xipre i investigadors d’altres projectes i països experts en la matèria que explicaran les seves experiències en aquest àmbit. En l’última part de la sessió es debatrà sobre futures recomanacions per a la gestió d’aquests rius.El dia 4 de maig tindrà lloc a la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua un curs sobre el programari TREHS, amb casos d’estudi preparats per als participants i on s’ofereix també la possibilitat de treballar amb dades pròpies.