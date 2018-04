La central nuclear de Vandellòs, vista des del tren Foto: Jonathan Oca

La Fiscalia de Tarragona ha obert diligències d'investigació sobre la sèrie d'incidències i avaries que s'han produït en els últims mesos a la central nuclear Vandellòs II. La intervenció del Ministeri Públic es produeix arran de la denúncia presentada per l'Associació Societat Humana. En l'escrit s'assegura que la planta, tot i l'existència de dos fuites a la barra de pressió, va seguir operant a plena potència «de forma il·legal i insegura» durant almenys dues setmanes.L'escrit, que té data d'entrada a la Fiscalia de Tarragona Secció de Medi Ambient el passat dia 16, assenyala que des del 13 de febrer la central pateix diversos incidents. I com a documents aporta diferents notícies publicades en els mitjans de comunicació, en què "es deixa constància de la denúncia d'entitats ecologistes per la irregularitat en la gestió".Però els denunciants reconeixen que la informació s'ofereix de forma «molt esbiaixada i parcial», donada la impossibilitat de conèixer la realitat del que ha passat, "més enllà de la pròpia informació que per vies oficials ha de donar l'empresa gestora de l'explotació nuclear , així com per l'altíssima especialització necessària per entendre i exposar tant els fets com els procediments i conseqüències de la seva no aplicació".L'escrit assegura que l'envelliment de Vandellòs II -central construïda en 1988- suposa "un seriós perill per a la seguretat de les instal·lacions", tenint en compte l'envelliment dels materials, l'extraordinària perillositat de la seva activitat i el fet que hi hagi materials no susceptibles de renovació per la seva contaminació extrema radioactiva.Tot això, recalca, "implica la necessitat de mantenir un puntual i extraordinari compliment de la normativa en matèria de seguretat, i realitzar un seguiment de qualsevol avaria o incidència, per petita que sigui". Oficialment, el passat 2 de març es va iniciar una parada no programada del reactor per accedir al recinte de contenció i localitzar l'origen d'un degoteig d'aigua, en el sistema de refrigeració del reactor. Aquesta mesura va ser presa per descartar que correspongui a una fuita a la barra de pressió (conjunt de tots els components sotmesos a la pressió del reactor i que formen part dels seus sistemes de refrigeració o que hi estan connectats).L'Associació Nuclear Vandellòs-Ascó (ANAV) va publicar un escrit a la seva pàgina web en què es llegia: "La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que dóna inici a la parada de planta, després d'haver-se observat un petit augment del cabal d'aigua recollida en els embornals de l'edifici de contenció".Afegia l'escrit que si bé aquests valors se situaven molt per sota dels establerts, «la decisió operativa ha estat dur a la planta a la parada, de manera que es donin les condicions necessàries per accedir a la contenció i dur a terme les actuacions que permetin identificar l'origen d'aquest degoteig i descartar que procedeixi de la barra de pressió ».Però una associació es va mostrar més crítica. Es tracta d'Astecsn (Associació Professional de Tècnics en seguretat nuclear i protecció radiològica), formada per funcionaris del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica del Consell de Seguretat Nuclear. En aquest informe alertava de la comissió de diferents irregularitats en els processos de seguretat interna, «amb un extraordinari potencial de causar un accident nuclear», segons l'Associació Societat Humana. Aquest informe no ha tingut resposta per part del ple del Consell de Seguretat Nuclear.L'informe del Astecsn assegura, sempre segons l'associació denunciant, que les fuites de la barra de pressió, fins i tot en el cas que siguin petites, poden ser el símptoma d'una fallada d'un element d'aquesta barra de pressió la ruptura podria donar lloc a una pèrdua de refrigerant, amb el consegüent risc de fusió del nucli del reactor i fuita massiva de radioactivitat al medi ambient. Per això, les especificacions tècniques de funcionament, la veritable normativa de funcionament de la central, indica que el nivell de fugida acceptable de la barra de pressió és estrictament zero.