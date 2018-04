Segons el programa de monitoratge d'emissions de dioxines i furans que du a terme l'empresa titular TERSA , i segons consta en l'auditoria interna feta per la pròpia empresa, les emissions en diversos moments del 2017 van superar el valor límit d'emissió (VLE) establert per la normativa vigent (0,1 ng/m3) i en una mesura va ser de 0,2 ng/m3, valor que dobla el permès.La incineradora situada al límit de Sant Adrià de Besòs i Barcelona va incinerar al 2017, 368.791 tones de residus domèstics, provinents majoritàriament de la fracció resta dels residus domèstics tractats a les plantes de tractament d'escombraries. Les incineradores emeten una gran quantitat de contaminants (diòxid de carboni, òxids de nitrogen i sofre, metalls pesats, hidrocarburs aromàtics policíclics, etc) i entre ells una família de compostos orgànics especialment perillosos, que han estat classificats per l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer de l'OMS com a carcinògens comprovats: les dioxines i furans.Aquest grup de substàncies s'emeten malgrat l'existència de nombrosos sistemes correctors que estan presents a la incineradora: electrofiltres, escrubbers, injecció de carboni actiu, filtre de mànegues, etc. El control de l'emissió d'aquestes substàncies es porta a terme amb mesuraments puntuals per entitats col·laboradores de l'Administració, un cop al trimestre, amb mesuraments a la xemeneia entre 6 i 8 hores.No obstant això aquest control és completament insuficient, ja que a ningú se li escapa que efectuar aquests mesuraments avisat el titular, es pot controlar acuradament les condicions de funcionament de la incineradora durant aquest breu període de temps, i poc representatiu de les emissions durant la resta del trimestre. Atès que no existeix actualment tecnologia per a efectuar mesuraments en continu d'aquests contaminants, s'està implantant progressivament en aquest tipus d'instal·lacions mesuraments acumulats durant llargs períodes de temps (30-40 dies) de l'emissió de les dioxines i furans, el que permet tenir un coneixement més precís del nivell d'emissions. Diverses mesures acumulades a la incineradora de TERSA el 2017 han superat el VLE que la normativa estableix per a aquestes instal·lacions.Segons dades subministrades per TERSA en un informe fet públic al març de 2018 , hi va haver un mesurament amb el valor 0,2 ng/m3, que va duplicar el VLE. Aquesta mesura és molt més representativa que les que duen a terme trimestralment les ECA, ja que cobreix un període de temps més extens i coherent amb els mesuraments del 3r i 4t trimestre de 2017 que, tot i que no van superar el VLE, ​​van donar valors relativament alts (0,059 i 0,034 ng/m3).Aquests altes emissions de dioxines podrien estar relacionades amb les baixes temperatures dels gasos de combustió, que de vegades no arriben al valor de 850ºC establert per la normativa.En la seva auditoria interna, Tersa assegura que el programa de monitoratge de dioxines està tutelat pel CSIC (Centre Superior d'Investigacions Científiques). No obstant això, en ser consultats sobre aquest tema, el CSIC ha desmentit a l'empresa i assegura no tenir relació amb la tutela, instal·lació i recollida de mostres i sostenen que el CSIC no és responsable de cap manera per aquest sistema de control de dioxines.Les emissions de dioxines i furans poden posar en risc la salut de la població resident a les rodalies d'aquesta instal·lació. Ja als anys 2014 i 2017, la Universitat Rovira i Virgili va detectar alts nivells de dioxines a l'aire i en els sòls propers a aquesta instal·lació. El 2015, un estudi encarregat per l'AMB (Àrea Metropolitana Barcelona) a la mateixa universitat, va confirmar estudis anteriors: hi havia mostres que indicaven fins a 10 vegades més contaminació amb substàncies cancerígenes que en altres zones de Catalunya properes a incineradores. Al 2016, la Universitat Rovira i Virgili va reclamar a l'AMB accions immediates per resoldre el problema i va tornar a alertar dels perills que corria la població. Tot i això, l'estudi encarregat per l'AMB recentment va veure la llum al març de 2018, fa tot just un mes,Els veïns reclamen que s'hagi amagat informació sobre fets que amenaçaven la seva salut, així com la falta d'accions correctives sobre les possibles fonts de contaminació. Reclamen la intervenció immediata de la planta i un pla de tancament de la mateixa.