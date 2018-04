Contaminacions | Actualitzat el 25/04/2018 a les 11:48h

El bufet que va denunciar ICL Iberia havia estat contractat per la competència salinera

Un advocat del despatx Tarraqui admet davant el jutge que tenien un encàrrec d'empreses d'Espanya i França per estudiar la situació jurídica del projecte Phoenix en el control del mercat saliner

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sygREb7rwhM[/youtube]

El bufet d'advocats Tarraqui, que va denunciar ICL Iberia dues vegades, en els jutjats de Manresa i davant de l'Agència de Qualitat Ambiental, ho va fer després d'atendre un encàrrec de la competència salinera espanyola i francesa de les mines bagenques, segons va admetre el passat mes de març l'advocat del bufet Chistian Morrón en el judici que la CUP va interposar contra un regidor i tres tècnics de l'Ajuntament de Súria per prevaricació en les obres del proecte Phoenix, tal com es pot escoltar en el vídeo de l'aquesta notícia.



Morron va admetre durant el judici que el seu bufet havia rebut l'encàrrec d'empreses salineres espanyoles i franceses per fer un informe tècnic sobre sobre la situació jurídica de les obres que ICL duia a terme per desenvolupar el projecte Phoenix, que ha de permetre a l'empresa establerta al Bages elaborar sal vacuum de gran qualitat.



A partir d'aquest informe tècnic, el bufet va denunciar primer el 2012, l'alcalde, i diversos regidors i tècnics de l'Ajuntament de Súria acusant-los de prevaricació en la concessió dels permisos per les obres d'accés a la mina de Cabanasses, i posteriorment, l'empresa davant l'Agència de Qualitat Ambiental, per no haver sol·licitat la declaració d'impacte ambiental.



La primera de les dues causes es va arxivar, però la segona continua el seu curs.