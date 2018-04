Exposició La natura no fa residus Foto: Jordi Purtí

La campanya #Palau60_20 ja és en marxa a Santa Maria de Palautordera. La finalitat és fer els deures que ha manat la Unió Europea per a tots els estats i regions d'Europa que no és altra cosa que arribar a l'objectiu obligatori de reciclar el seixanta per cent dels residus l'any 2020.A Santa Maria de Palautordera l'objectiu, tot i que s'hi va acostant poc a poc encara és lluny d'arribar-hi, motiu pel qual l'alcalde de Palau, Jordi Xena, manifesta que la ciutadania ha d'entendre que el residu en lloc de ser un problema ha de ser una oportunitat que s'ha de saber utilitzar i superar la barrera actual del quaranta-tres per cent per arribar com a mínim al seixanta per cent.En el futur més immediat es portaran a terme diverses actuacions com tallers, xerrades i participació ciutadana per generar consciència, modificar hàbits i desenvolupar una visió crítica per aconseguir l'objectiu. L'alcalde reconeix que superar el percentatge actual és complicat "perquè qui està conscienciat recicla però hi ha algun col·lectiu que no ho està i aquest és difícil de convèncer"No reciclar bé suposa un encariment important en el preu de la recollida de les escombraries, més enllà dels danys mediambiental que es poden ocasionar. Actualment la recollida d'escombraries a Palau supera elsa 323.000 euros, com a cost fix de buidar els contenidors, mentre que el tractament de rebuig, és a dir, el cost de portar el que no es recicla a la incineradora de Mataró, gairebé és de 200.000 euros. En total a Santa Maria de Palautordera el cost de la recollida i transport, la deixalleria comarcal i el tractament de l'orgànica, voluminosos i rebuig és de 588.636,23 euros.per tant, la feina en el futur serà, doncs, seguir adoptant mesures per conscienciar la població, però, en aquest sentit Jordi Xena no descarta haver de canviar el model de recollida de residus per responsabilitat i economia.L'acte de presentació de la campanya #Palau60_20 va anar acompanyat d'altres activitats com l'entrega de planta amb flor de la campanya "Viu la primavera", un taller infantil per fer titelles amb roba reciclada, el sorteig de vals de compra i un punt informatiu i d'entrega de cubells airejats per fer la separació de la matèria orgànica.