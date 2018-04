Aigua Nació Sitges | Actualitzat el 23/04/2018 a les 14:51h

Biodiversitat Sitges alerta de la «regressió» que pateix la desembocadura de la riera de Ribes

Des del col·lectiu naturalista es denuncia que "s'està posant en perill un espai on hi conviuen espècies de mar i de zones forestals"

Biodiversitat Sitges alerta que la desembocadura de la riera de Ribes està patint un procés de “regressió que s’ha anat accentuant durant anys per l’aparició d’actors privats”, va assegurar Jesús Coines, representant del col·lectiu durant una trobada celebrada divendres a la tarda a l’edifici Miramar.



Tant Coines com el tècnic forestal Ricard Vila, amb la col·laboració de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient, han estudiat en els darrers deu anys l’evolució del terreny. “Podem constatar que des del 1927, amb l’aparició del camp de golf, hem anat fent passos enrere, fet que es va culminar al 2013 amb la pèrdua de la connexió de la desembocadura amb el mar”, apunten des de Biodiversitat Sitges.



Pel que fa a la presència d’espècies, Ricard Vila va recordar que la Riera de Ribes és un punt on els ocells “s’alimenten quan fan les rutes migratòries”. A més, Vila firma que la desembocadura és un corredor biològic que uneix el Parc Natural del Garraf amb el mar, fenomen que permet “minimitzar els impactes ambientals, donar continuïtat als ecosistemes i fomentar la diversitat ecològica de les espècies”.