Desembassament a Mequinensa. Foto: CHE

L'avinguda de l'eix central de l'Ebre entra este dimarts al matí al pantà de Mequinensa amb una aportació aproximada de 2.300 metres cúbics per segon (m3/s). Mentrestant, el sistema d'embassaments del tram final del riu, que a banda de Mequinensa inclou Riba-roja i Flix, continua maniobrant per garantir prou espai de resguard suficient amb un increment del cabal controlat alliberat al voltant dels 1.800 m3/s. Un escenari que, com a mínim, segons ha precisat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), es podria prolongar durant un mínim de dos dies, atès que no es tracta d'una avinguda amb només grans aportacions de cabals de forma puntual, sinó que s'estan prolongant més en el temps.Tot i confiar que l'espai generat serà suficient per encabir l'aigua que baixa per l'eix central del riu, fonts de l'organisme de conca no han pogut garantir que el desembassament no acabe superant els actuals nivells, amb 1.850 m3/s a l'altura d'Ascó o els 1.870 m3/s a Tortosa.Després de passar Saragossa diumenge a la nit amb un màxim de 2.050 m3/s, l'avinguda de l'Ebre va continuar avançant este dilluns, tot i que a un ritme més lent que en anteriors episodis. Segons la CHE, els hidrogrames mostren una corba de cabals que descriu un altiplà, amb valors alts i més sostinguts en el temps. La capital aragonesa registra este dimarts uns 1.600 m3/s encara. Això contrasta amb altres episodis durant els quals les avingudes pujaven de forma progressiva fins un pic que només es mantenia breument.En esta ocasió, a més, les aportacions d'afluents com el Gállego han contribuït a incrementar el volum d'aigua que arriba al sistema de pantans final, al voltant dels 2.265 m3/s que s'han mesurat a Gelsa. També continuen fluint a la cua del pantà de Riba-roja el Segre i el Cinca, tot i que, segons la CHE, ho fan de forma força moderada, atès que s'està regulant també el seu cabal des dels nombrosos embassaments.Amb tot, l'organisme de conca ha incrementat els 1.750 m3/s alliberats des de dissabte pel sistema d'embassaments Mequinensa-Riba-roja-Flix als 1.800 m3/s per guanyar encara una major capacitat de resguard a l'espera que puguen contenir l'avinguda que ja començar a emplenar-los.Tot i això, no garanteixen que nous increments del cabal controlat siguen necessaris al llarg dels dos dies que podria allargar-se encara l'avinguda. "És un episodi complex, amb cabals complexos", justifiquen fonts de la CHE. Asseguren que, en esta ocasió, les maniobres per crear capacitat de resguard s'estan efectuant des del moment que van detectar pluges importants en zones de la part alta de la conca, com Navarra, i incrementant els volums de forma progressiva.