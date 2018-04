Alguns dels participants i promotors de la Taula de la Conca del Llobregat. Foto: Josep Ribera.

El Llobregat al seu pas per Sallent. Foto: Estefania Escolà.

Diversos actors relacionats amb el riu Llobregat convocats per la Taula de l'Aigua de Terrassa i per ProuSal! han decidit crear una Taula de la Conca del Llobregat en una reunió celebrada aquest mes d'abril a Terrassa.A la trobada hi van assistir regidors dels ajuntaments de Cornellà, Abrera, Olesa i Rubí, junt amb les entitats Aigua és Vida, Martorell Viu, la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua (XNCA), Ecologistes en Acció de Catalunya (EEAC), el Grup de Defensa del Ter (GDT), el Moviment Ecologista Sant Feliu (MES), el grup Alternativa d'Unitat Popular (AUP) de Rubí i La Societat Esportiva de pescadors d'Abrera. També han vingut, per part de l'acadèmia, la càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC (CUS) i representants de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), a més de dos tècnics de l'Ajuntament de Terrassa.Després d'escoltar les explicacions de Christian Morrón, advocat ambientalista, i de Jeus Soler, president del Grup de Defensa del Ter (GDT) sobre com havia anat el procés de constitució de la Taula del Ter, els actors varen veure necessària la constitució d'una taula sobre la conca del Llobregat.D'aquesta manera es va constituir el grup promotor d'una Taula de Conca del Llobregat, que preveuen que entrarà en funcionament l'octubre, amb l'objectiu d'impulsar-ne la creació a partir de tres grans eixos: el recull de coneixements, el mapa dels actors en el territori, i un pla de treball.