Cartells informatius del pas de barca de Miravet, inundats fins a mig pal per la crescuda de l'Ebre. Foto: ACN / A. Ferràs

Les comportes desembassant l'aigua de l'Ebre al pantà de Flix. Foto: ACN / A. Ferràs

L'embarcador del pas de barca de Miravet, gairebé cobert per l'aigua, amb l'embarcació aturada a l'altra riba del riu Ebre Foto: ACN / A. Ferràs

Les turbines aturades a l'assut de Xerta, en plena crescuda del riu Ebre Foto: ACN / A. Ferràs

La regulació dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix per poder rebre aigua en els propers dies procedent dels punts més elevats del riu Ebre, han suposat una crescuda del cabal del tram final, que no ha provocat, de moment, més que petits incidents que ja són habituals quan hi ha una riuada controlada.Entre altres exemples, el vaixell turístic de Tortosa, el Sirgador, s'ha retirat a l'embarcador de Jesús per evitar que patís danys, el riu ha engolit l'embarcador també d'altres municipis com Benifallet o Miravet, on s'ha suspès el servei del pas de barca per creuar el riu, des de la carretera C-12 fins al municipi. L'aigua també ha arribat al club nàutic de Flix o al camp de futbol d'Aldover i a l'assut de Xerta, les instal·lacions hidroelèctriques han deixat de turbinar per l'alt cabal amb què arribava l'Ebre en aquest punt.Als volts del migdia d'ahir dijous, el riu Ebre va arribar a superar els 2.000 metres cúbics per segon de cabal al seu pas per la Ribera d'Ebre, durant el matí d'este divendres el cabal ha havia disminuït als 1.671 metres cúbics per segons, mentre que a Tortosa s'ha situat sobre els 1.750 metres cúbics per segon.