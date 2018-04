Aquest primer punt de recàrega és a l’aparcament del parc de Malatosquer. Foto: Martí Albesa.

El regidor de Mobilitat, Josep Gelis, ha explicat el projecte aquest matí a l'Ajuntament d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Per accedir a l’estació de recàrrega es podrà emprar una targeta RFID expedida per l’Ajuntament o l’aplicació mòbil d'Electromaps. Foto: Martí Albesa.

d’Energia de Catalunya

L'Ajuntament d’Olot ha presentat avui l'oferta que fa el municipi amb dues estacions de recàrrega gratuïta per a vehicles elèctrics a la via pública. La iniciativa s'emmarca dins de les accions aprovades pel Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i pel Pla de mobilitat i s’orienta a la reducció d'emissions i de contaminació associades a la utilització de vehicles amb gasolina i dièsel dins la ciutat d’Olot.Per bé que actualment només hi ha 7 vehicles elèctrics a la ciutat d'Olot, inclosos els que ofereix per a compartir Som Mobilitat , ja són diversos els punts de recàrrega, com els que s'ofereixen als aparcaments del carrer Bisbe Lorenzana i de la plaça Mercat.Una de les estacions està situada a l’aparcament del parc de Malatosquer. Permet una connexió amb els següents connectors: 50 kW CCS - 50 kW CHAdeMO - 43 kW AC Mennekes. Es tracta, per tant, d’una càrrega ràpida ja que el temps màxim d’estacionament i càrrega és de 30 minuts. A l’estació hi ha una segona plaça destinada a un vehicle elèctric que estigui a l’espera de la recàrrega. Aquest punt ja està en funcionament i a les properes setmanes (la previsió és l’última setmana de mes) es podrà utilitzar l’estació del carrer Zamenhoff (a la zona de la Rodona) i que tindrà les mateixes característiques.Per accedir a l’estació de recàrrega es podrà utilitzar una targeta RFID expedida per l’Ajuntament d’Olot o per l’Ajuntament de Barcelona/LIVE, o bé mitjançant l’aplicació mòbil de Electromaps. La targeta de persona usuària del vehicle elèctric la tramitarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot. L’horari d’oficina és de 8 a 17:45 hores, de dilluns a dijous i de 8 a 14:45 hores els divendres (excepte dies festius) i el telèfon d'informació és el 972 27 91 01. Caldrà omplir el formulari d’alta i lliurar la documentació següent: DNI, NIE o passaport del titular, permís de circulació del vehicle associat a la targeta i la fitxa tècnica del vehicle. . La persona usuària rebrà, al mateix moment, la targeta de recàrrega.A la ciutat d’Olot, hi ha una bonificació del 95% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles totalment elèctrics amb data de matriculació 2018, durant els 5 primers anys, i a partir del 6è any la bonificació serà del 50%.Podeu consultar altres avantatges en l’ús dels vehicles elèctrics a la web de la Plataforma LIVE o de l ’Institut