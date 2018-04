Imatges de la jornada. Foto: NG.

Aquest diumenge ha tingut lloc una jornada sobre projectes agroecològics de producció i consum al centre cívic la Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, l’associació AREA, La Magrana Vallesana, Quèviure i MésOpcions. Una sessió, sota el nom de El canvi d'escala com a proposta de viabilitat en els projectes de producció i consum agroecològics, que ha aplegat més d’una cinquantena de participants.L’acte s’ha dividit en tres parts. Al principi, L’Aresta Cooperativa ha presentat les conclusions del projecte de recerca que han realitzat entorn a la necessitat del canvi d'escala per a la viabilitat de les cooperatives del sector agroecològic: El canvi d’escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?. Tot seguit hi ha hagut una taula rodona amb altres cooperatives del sector que ja han fet el salt d’escala. La Magrana Vallesana, Baix Maresme Agroecològic i Mengem Osona han estat les encarregades de la taula rodona, i han explicat els pros i contres del canvi d’escala, així com el procés que van dur a terme.Després de la informació recollida en les primeres dues activitats, els assistents van poder anar a grups de debat més concrets per treballar i debatre sobre els canvis d’escala en les cooperatives agroecològiques.Pel que fa a una visió global de la jornada, l’Arnau Galí, tècnic de l’Ateneu vallesà, explica que “la intenció era sospesar l'estat de la situació i veure si existia la possibilitat de fer algun canvi d'escala en algun dels sectors, sobretot de producció, ja que és el sector que realment està professionalitzant més gent; volíem explorar si existia la possibilitat d'aquest canvi d'escala mitjançant la intercooperació entre projectes”. Tot i que és aviat per tenir unes conclusions sobre l’acte de Santa Eulàlia, Galí sí que extreu de la sessió que a la comarca “hi ha ganes, hi ha un bon caldo de cultiu per treballar, i només amb la participació de la gent, ja val molt la pena seguir explorant”. En total, hi van participar més de 15 projectes de producció i 5 de consum.