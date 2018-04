Laia Pèlag ha defensat la moció aprovada al ple d'aquest dilluns 9 d'abril. Foto: @girona_cat

Iniciar un procediment per sancionar les empreses subministradores de llum quan aquestes realitzin talls indeguts a gironins i gironines a través de l'actual Punt d'Informació Energètica i els serveis jurídics de l'Ajuntament. Iniciar de forma immediata el treball per concretar un Pla Local d'Habitatge que segueix encallat i sense que puguem conèixer com es redactarà ni quina participació de les entitats tindrà. Garantir que el proper pressupost municipal tindrà un increment en les polítiques públiques d'habitatge i de lluita contra la pobresa energètica. Formalitzar que l'Oficina de Pobresa Energètica deixarà de ser pilot per convertir-se en un servei estable i públic de l'Ajuntament de Girons.

Estudiar la possibilitat que aquesta Oficina tingui descentralitzacions en altres barris de la ciutat.

Resum de les mesures proposades a la moció de Cup - Crida per Girona al #PleGirona per combatre la pobresa energètica i garantir el dret a l'habitatge 👇 pic.twitter.com/tz0Zz3O8D0 — Alfons Enrique Pecero (@AlfonsEnrique) 9 d’abril de 2018

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dilluns, 9 d'abril, una moció que ha presentat la CUP per a sancionar les empreses subministradores de llum pels talls indeguts que efectuï als ciutadans. La moció ha rebut el suport de tots els grups municipals, tret de l'únic vot del PP, que s'ha abstingut.Laia Pèlag, en nom dels cupaires, ha explicat que malgrat que el problema de la pobresa energètica ve de lluny, el cas de l'anciana de Reus que va morir com a conseqüència de patir aquest fenomen va fer que es convertís en un tema públic. "A la ciutat de Girona hem sigut molts els grups i les entitats que hem reclamat que s'abordés la pobresa energètica com una problemàtica central de moltes gironines i gironins i, fruit d'aquesta pressió, finalment l'Ajuntament de Girona va instal·lar una prova pilot d'Oficina de Pobresa Energètica al barri de Santa Eugènia. Un punt que porta funcionant uns mesos amb una demanda elevada i que caldria formalitzar de manera definitiva el més aviat possible".Tanmateix, segons la CUP l'Ajuntament de Girona no ha liderat malauradament a nivell de país les polítiques per garantir l'habitatge i lluitar contra la pobresa energètica com sí que han fet altres poblacions com Badalona, Sabadell o, fins i tot, Barcelona. De fet, malgrat l'anunci d'ara fa unes setmanes de l'inici dels treballs per a un Pla Local d'Habitatge, el cert és que aquests no han començat ni amb l'oposició ni amb les entitats, les xifres parlen d'un increment constant i exponencial del preu del lloguer a la ciutat, la notícia que l'Ajuntament començaria les expropiacions de 29 habitatges buits de bancs i promotores (maig 2017) ha quedat paralitzada, les crítiques a l'especulació immobiliària creixen dia rere dia i, en l'àmbit de la pobresa energètica, no s'han pres mesures per sancionar les multinacionals energètiques que prioritzen els seus beneficis als mínims dignes de vida de la gent.La proposta acordada al ple d'avui, inclou aquests punts:Aquí es pot veure un resum de la moció fet per Laia Pèlag i Lluc Salellas:El ple d'avui també ha aprovat per unanimitat una moció presentada per ERC-MES per a potenciar el servei municipal d'emprenedoria. Segons l'acord, es tracta d'establir espais i eines de coordinació entre Girona Emprèn i la resta de serveis d'emprenedoria, públics i privats, que s'ofereixen a la ciutat, estudiar les necessitats del servei i augmentar la seva dotació pressupostària en els pressupostos per al 2019, per tal de cobrir aquestes necessitats. La moció també insta a presentar un projecte municipal propi, abans de final d'any, per fomentar l'economia social i solidària, i per a fomentar el cooperativisme, i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 2019 –i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 2019.També s'ha aprovat un altra moció, aquesta presentada pel PSC, per a l'establiment de mesures per afavorir la inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de Girona, pensada especialment per a les llars més vulnerables. Efectivament, en l'acord pres es proposa crear una nova partida per als Pressupostos 2019 amb recursos municipals per a ajuts a l'habitatge digne i la rehabilitació a la ciutat de Girona, quan s'acrediti per informe de Drets Socials situacions de vulnerabilitat econòmica (segons la proposta inclosa en el treball de la Cooperativa La Col); i, establir les bases d'una línia de subvencions per la redacció de l'informe de la inspecció tècnica (ITE) en casos de vulnerabilitat socioeconòmica.