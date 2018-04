Font Erola a Breda. Foto: Adrià Corella / Fonts del Montseny.

Font del Frare a Fogars de Montclús. Foto: Adrià Corella / Fonts del Montseny.

Aquesta tarda ha tingut lloc al MEMGA d'Arbúcies la inauguració oficial de l'exposició del projecte Fonts del Montseny, del fotògraf bredenc @adria_cm i l'estudiós del Montseny Òscar Farrerons. La mostra arribarà al Centre Cultural Els Forns entre el 22 de juny i el 15 de juliol. pic.twitter.com/Vh8xrrilqr — Ajuntament de Breda (@AjuntamentBreda) 7 d’abril de 2018

Font dels Ocells de Gualba Foto: Adrià Corella / Fonts del Montseny

Al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEGMA) d'Arbúcies es va portar a terme la inauguració oficial de l'exposició del projecte Fonts del Montseny que des de fa temps porten a terme Òscar Farrerons, estudiós del Montseny, arquitecte i doctor en Enginyeria Multimèdia i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, a més de fundador i impulsor dels "Amics de les Fonts de Viladrau" i autor de diversos llibres relacionats amb el Montseny, juntament amb Adrià Corella, fotògraf amateur i guanyador de diversos premis de fotografia estan elaborant un treball sobre les fonts del Parc Natural del Montseny En el treball volen identificar quantes fonts hi ha, en quines condicions es troben, establir les coordenades on estan ubicades, el seu estat de manteniment i quin tipus d'aigua brolla del seu manantial, entres altres qüestions que s'aniran plantejant. En una primera aproximació, ja han recollit de l'extensa bibliografia que hi ha sobre el Montseny un total de 42 fonts del Brull i Seva, 205 de Viladrau, 78 d’Arbúcies, 56 de Breda i Sant Feliu de Buixalleu, 44 de Riells i Viabrea i de Gualba, 21 de Campins i Sant Esteve de Palautordera, 51 de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús, 41 de la Garriga i de Figaró-Montmany, 44 de Tagamanent, i Aiguafreda, 84 del Montseny i de Fogars de Montclús.Tot i que la inauguració oficial es va fer dissabte al MEGMA es pot visitar des del 24 de març. La mostra es composa de 25 fotografies de diverses fonts existents a diferents punts del massís del Montseny, així com 15 plafons explicatius i un dossier on es recull la tasca de recerca feta en el marc d’aquest projecte. L'exposició passarà per diversos municipis del Montseny, com Sant Celoni, Riells i Viabrea Viladrau o Breda, entre d'altres.