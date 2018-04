Roureda protegida del Parc del Montnegre i el Corredor. Foto: Diputació de Barcelona.

El Parc del Montnegre i el Corredor , de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha signat un conveni de no aprofitament forestal amb el propietari d’una roureda de 3,97 hectàrees conformada per dues espècies, el roure de fulla gran (Quercus petraea) i el roure africà (Quercus canariensis), d’elevat interès biogeogràfic, situada la carena de la serralada del Montnegre. Aquesta mesura de protecció i conservació és encara més important atès que l’indret és l’hàbitat del liró gris (Glis glis) i de diverses espècies de flora prioritària i d’interès.D’acord amb el conveni, es deixarà sense efecte l’aprofitament forestal d’aquesta finca durant un període de 20 anys, i es redactarà un instrument d’ordenació forestal per tal de col·laborar en la conservació de la roureda i de la flora i fauna associades. A canvi, el propietari rebrà una compensació econòmica pels beneficis de l’explotació forestal que deixarà de percebre.Aquesta roureda és també l’habitat del liró gris (Glis glis) un petit mamífer que té molt d’interès al Parc del Montnegre i el Corredor, i que coincideix amb el límit de distribució meridional de l’espècie a la Península.El seguiment del liró gris fet en els darrers 12 anys en el marc del Pla de seguiment i recerca del Parc ha permès observar que, a nivell tròfic, és una espècie altament depenent de l’hàbitat de roureda, fet que ratifica la necessitat de preservar aquest hàbitat.Així mateix, cal destacar que existeix flora prioritària i d’interès associada a la roureda contemplada al Pla de conservació de la flora vascular del Parc del Montnegre i el Corredor, realitzat en col·laboració amb el Museu de Granollers, entre les quals hi ha Hypericum pulchrum, Stachys alpina, Asperula laevigata i Blechnum spicant.