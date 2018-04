Niu embrionari d'una vespa velutina trobat a Gasserans. Foto: Antoni Armengol.



La vespa velutina, coneguda com la vespa asiàtica, va seguint amb la seva expansió al Baix Montseny i el passat 25 de març ja es va poder observar els primer niu embrionari. El van trobar Josep Sanitjas i Salvador Blanché a la finca de Can Campeny de Gasserans (Selva). Uns dies abans, el 12 de març, es va poder capturar a la zona les primeres reines.

Les temperatures irregulars del mes de març, amb períodes de dies amb molt de fred, ha propiciat dos efectes, un que algunes de les vespes que varen deixar la hivernació en els dies de temperatures més altes, varen patir les conseqüències dels dies de fred intens que els va venir després, i moltes es van morir, i d'altres que han endarrerit el cicle, i per tant possiblement ara, a partir de la primera setmana d'abril i sobretot la setmana vinent, es podran visualitzar més reines i possiblement més nius embrionaris o de cortina, com el de la fotografia, segons que explica Antoni Armengol, de l'empresa Anura, dedicada al control de plagues.

En les fotografies es veua com la vespa Velutina Nigrithorax va consolidant i ampliant el niu, sota d'una teulada, ben protegit del vent i de la pluja, i a mesura que va construïnt cel·les, "hi va posant ous per a ben aviat, poder tenir obreres que l'ajudin en l'ampliació del niu, i l'alimentació de les larves". La posició de la vespa velutina a la primera fotografia podria ser la que adopta la reina per donar una mica de calor als ous, segurament fins aconseguir tenir el niu tancat totalment, i no estigui tan exposat a l'aire, manifesta Antoni Armengol.



Aquest és el primer niu embrionari de vespa asiàtica trobat aquest any al Baix Montseny Foto: Antoni Armengol /Anura

Un ou de vespa velutina col·locat dintre del niu embrionari Foto: Antoni Armengol /Anura