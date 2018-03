Imatge de fototrampeig al Port de Tavascan el juliol del 2017. Foto: Territori

Baixada d'un agrupament la passada tardor. Foto: Territori

La població d’óssós als Pirineus ha arribat el 2017 als 43 exemplars identificats entre Catalunya, Aragó, Navarra i França. El gruix de la població (41) es localitza a la zona central, que inclou una superfície d’uns 4.000 km2 que abasta el Pirineu de Lleida i l’Aran, l’Alta Garona i l’Arieja. Els altres 2 exemplars s’han localitzat als Pirineus Atlàntics, encara que també s’han apropat als Pirineus centrals.En els últims anys, la distribució d’óssós als Pirineus s’ha ampliat, passant d’estar presents en una àrea de 3.800 km2 el 2015 a ocupar 4.900 km2 actualment. Concretament, a Catalunya, el 2017 s’han identificat 25 exemplars (10 mascles, 12 femelles i 3 amb sexe no identificat). Les xifres corroboren la tendència a l’alça de la població, que ha anat creixent els últims anys, passant de 31 individus el 2014 i 32 el 2015 a 41 el 2016.En tots els Pirineus, el 2017 han nascut 7 cadells de 4 femelles: 2 de Caramellita, 2 d’Isil, 2 de Plume i 1 de Chataigne. 6 d’aquests han nascut a Catalunya; concretament els de Caramellita, Isil i Plume. Així, a més dels 7 nous cadells (2 mascles, 1 femella, i 4 amb sexe no identificat), els 43 exemplars identificats el 2017 es divideixen en 21 adults (7 mascles i 14 femelles) i 15 subadults de 2, 3 i 4 anys (9 mascles, 5 femelles i un amb sexe no identificat).[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SB19jd5QFfA[/youtube]Tanmateix, l’absència de dades en els últims 2 anys, ha fet que el 2017 es donin per desapareguts dós individus: el mascle Moonboots i la femella Patoune. Pel que fa al mascle Pyrós, les càmeres de fototrampeig el van captar per última vegada a finals de març i principis d’abril del 2017.Durant el 2017, s’han comptabilitzat a Catalunya 46 atacs atribuïts a l’ós concentrats entre maig i setembre; 29 sobre ramat i 17 sobre arnes, la majoria (llevat de 3) a la zona de la Val d’Aran. Han afectat 177 ovelles, 1 corder, 3 cabres, 2 eugues i 1 poltre, així com 46 arnes i 18 nuclis.Per fer compatible l’activitat econòmica amb la consolidació de l’ós bru al Pirineu, el programa Piróslife ha impulsat un seguit de mesures preventives per minimitzar les afectacions d’aquest animal salvatge a sectors tan estratègics com la ramaderia i l’apicultura. Principalment, l’agrupament dels ramats, la contractació de pastors, el tancament i protecció dels ramats a la nit, i el manteniment i reforç de les tanques de protecció per a les d’instal·lacions d’apicultura.Una de les més efectives ha estat l’agrupament de ramats per a la vigilància permanent del bestiar en època de pastura en territori freqüentat per l’ós. El 2017 el nombre d’agrupaments, pastors i caps de bestiar agrupats han augmentat fins als 28 agrupaments de ramats, 13 pastors i ajudants de pastor contractats, i 39.299 caps de bestiar protegits.Al Parc Natural de l'Alt Pirineu s’han agrupat 4 ramats d’ovelles i un de cabres, amb 3.757 caps de bestiar en total, vigilats per 5 pastors i 2 ajudants de pastor. A l’Aran han estat 6 els ramats agrupats, amb 6.450 caps vigilats per 6 pastors. D’aquests últims, 3 s’han agrupat en el marc del projecte PirósLife, i uns altres 3 han estat agrupats i protegits pels seus propietaris.D’altra banda, a la zona de presència esporàdica d’ós (sud del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça), s’han agrupat 17 ramats, amb 29.092 caps de bestiar. Els agrupaments finalitzen a finals d’octubre, coincidint amb l’arribada del fred i la manca de farratges a alta muntanya.L’equip de seguiment de l’ós bru ha registrat el 2017 un total de 221 contactes fotogràfics gràcies a les 39 càmeres instal·lades (27 al Pallars Sobirà, 2 a l’Alta Ribagorça i 10 a Aran), que han captat 1.921 imatges dels diversos exemplars i 120 vídeos. També s’han registrat 10 petjades i 120 mostres de pèl, entre altres evidències.En total s’han obtingut 1.389 indicis d’ós als Pirineus Atlàntics, els Alts Pirineus, l’Alta Garona i l’Arieja, Navarra, Aragó i Catalunya.