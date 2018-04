Imatge de grup dels residents que han tractat a la Faber sobre la transició energètica. Foto: @FaberResidency

L'estada sobre les energies renovables i la transició energètica que ha tingut lloc aquest mes de març a la Faber –la residència d'arts, ciències i humanitats de Catalunya a Olot–, ha estat un èxit i, també, sobretot un esperó perquè des de la direcció es plantegi donar continuïtat a una qüestió cabdal per al futur vital de la humanitat, amb el pensament posat en les pròximes generacions, per a donar opcions de consum energètic i mobilitat sostenible a la ciutadania i que amb petites accions del dia a dia, puguin reforçar la transició energètica.En aquesta cinquena estada del període 2017-2018 han residit a l'Hotel Riu Fluvià: Andrea M. Vásquez , peruana descendent quítxua, enginyera forestal per la Universitat Nacional Agrària del Perú de la Molina i amb un màster en estudis interdisciplinaris de la Universitat British Columbia del Canadà, que exerceix a la Universitat British Columbia Paul Behrens , professor adjunt d’Energia i Canvi Ambiental de la Universitat de Leiden, als Països Baixos. Moon Sanghoon , des de Corea del Sud, inventora del Projecte Energètic, que té l’objectiu de fer energia mentre vivim. Wen Hsia , arquitecta practicant i professora visitant a la Universitat de Malaya i la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur Emeric Duclaux , graduat en agronomia tropical vinculada al desenvolupament i a les accions humanitàriesL'inalienable irrupció del canvi climàtic –una realitat que ja es palesa arreu–, imque es preveu que s’intensifiqui amb els anys, planteja una vida humana canviant i difícil per a les generacions del futur. Per a mitigar-lo, cal un canvi de model energètic que es desvinculi dels combustibles fòssils i aposti per les energies no renovables. Seguint aquesta premissa, el cicle a la Faber s'ha desenvolupa centrant-se en les energies renovables i la mobilitat sostenible. De fet, a la Faber estan molt contents d’haver pogut organitzar aquesta estada de dues setmanes amb aquests cinc residents que van formar part del grup de treball. Ha estat un temps de treball individual amb professionals que compartien currículums excel·lents i projectes que obren portes a camps d’investigació punters.Com sempre passa amb les estades, s'han desenvolupats diverses activitats educatives relacionades amb el tema central de la residència. Paul Behrens, per exemple, va impartir una classe d’ús energètic als nens de 12 anys de l’escola Petit Plançó d’Olot. Els estudiants treballen en projectes interessants relacionats amb l’eficiència energètica i l’energia a la llar. Els alumnes van aprendre sobre la gran quantitat d’energia que utilitzem cada dia, el que aquesta energia ha fet per nosaltres (viatges aeris, llarga vida, temps per rentar la roba a mà!) i per què necessitem la transició cap a les energies renovables.Wen Hsia va fer una xerrada a l’Escola Pia i va explicar en què consisteix el procés de treball d’un arquitecte: consultar, dissenyar, documentar-se i construir, i va destacar, sobretot, que la part més difícil i crucial d’aquest procés és buscar la idea més adequada.Com sempre, hi ha hagut temps per relacionar-se amb empreses, associacions, organitzacions i institucions de la zona. Els residents també van assistir a la jornada sobre transició energètica que es va fer a Can Trona el passat diumenge 11 de març El grup també va visitar l’empresa LC Paper , on el conseller delegat, Joan Vila, els va fer una llarga explicació sobre com s’ha aconseguit assolir un nivell d’eficiència energètica gairebé total. Va ser na experiència enriquidora i que omple de sentit l’estada en residència. Igualment, i lògica, van visitar l’empresa Wattia , on el soci fundador Franc Comino els va fer una llarga explicació sobre què hi fan, els processos de crear xarxes de bateries, l’estalvi i la cooperació en el món de les energies renovables.Amb aquesta estada es tanca un altre període de la Faber de manera més que satisfactòria i pensant ja en com podran repetir una residència relativa a la transició energètica, perquè és un tema que sempre serà del seu interès.La pròxima estada temàtica serà entre el 3 i el 25 d’abril i estarà dedicada a la Innovació Pedagògica , a la pedagogia, als nous corrents del segle XXI i a repensar com ha de ser l’escola del futur. Quins nous models d’escola podem proposar? Com hem de pensar els conceptes d’equitat i de justícia social, d’igualtat d’oportunitats a l’hora d’organitzar el sistema educatiu? Quina ha de ser la relació amb les noves tecnologies? Quin paper han de tenir els rols de gènere dins del sistema educatiu? Podem preparar l’escola per a un món globalitzat? També, és clar, es qüestionaran com s’ha de relacionar l’escola amb altres institucions educatives, socials i culturals.