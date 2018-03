Les arts de pesca perdudes als fons marins són una amenaça greu per a la vida marina. Foto: UB.

Lluitar contra la pesca fantasma, reduir l’impacte de les arts de pesca perdudes als fons marins i sensibilitzar els sectors implicats en la protecció del medi marí a Catalunya són les directrius principals del Protocol per a l’extracció d’arts de pesca perduts a la costa catalana . El document s’ha fet públic aquest dilluns, 26 de març, durant la jornada «La conservació del coral·ligen, un objectiu en comú», que ha tingut lloc a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).Aquest nou protocol —el primer elaborat a Catalunya per evitar els efectes de la pesca fantasma— està dirigit per Bernat Hereu, professor de la Facultat de Biologia i membre de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona ( IRBio ), i coordinat per Joan Ylla, cap de la Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de CatalunyaArreu del món, les xarxes i altres estris de pesca que s’abandonen o es perden als fons marins són una amenaça greu per a la vida marina. Enrocades als fons marins, les arts de pesca són autèntiques «xarxes fantasma» que capturen peixos de manera passiva però sense cap benefici per a les pesqueries. A més, poden generar situacions de risc per a la navegació (xarxes enredades amb les hèlixs dels vaixells, etc.) i per als banyistes i submarinistes.A Catalunya, el sector pesquer té un important pes econòmic i social que ha de ser compatible amb la conservació dels recursos naturals. En aquest escenari, el 2015 el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en col·laboració amb els experts UB-IRBio, va impulsar el programa «Evitem la pesca fantasma». Aquest programa, pioner a tot Catalunya, ha definit les bases del nou protocol per retirar les xarxes i les arts de pesca —esportives i artesanals— que han quedat perdudes i enrocades als fons marins, i evitar així que causin un greu impacte ambiental sobre els ecosistemes marins.Un portal web creat per l’equip UB-IRBio ajudarà a localitzar i recuperar les xarxes fantasma. La nova eina també té com a objectiu conscienciar de l’impacte real d’aquestes xarxes en espècies, hàbitats i ecosistemes marins. En la mateixa línia, el Departament d’Agricultura té disponible una adreça electrònica ( [email protected] ) on el ciutadà podrà notificar la detecció d’arts de pesca perduts i així facilitar la resposta de l’Administració.La jornada «La conservació del coral·ligen, un objectiu en comú» que ha tingut lloc a la seu del DARP també ha acollit la presentació d’un protocol per protegir el coral·ligen, una iniciativa dirigida per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) que permetrà retornar al mar les poblacions de corall decomissades en la lluita contra la pesca il·legal.Han participat en la jornada Sergi Tudela, cap de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims; Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i Rosario Allué, cap del Servei de Recursos Marins, a més dels investigadors Joaquim Garrabou (ICM-CSIC) i Bernat Hereu (UB-IRBio), tots dos membres del Grup de Recerca MedRecover.Com a punt final de la jornada, diverses entitats han signat el manifest La conservació del coral·ligen, un objectiu en comú, que dona suport a les línies de treball impulsades per la Generalitat de Catalunya per protegir el patrimoni natural dels ecosistemes marins.El document, que reforça la col·laboració i el compromís amb el futur dels ecosistemes marins a Catalunya, l’han signat el Club d’Immersió Biologia ( CIB ) —una entitat creada el 1983 en el si de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i destacada per la defensa de la immersió respectuosa amb el medi ambient—, la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), l’International Forum for Sustainable Underwater (IFSUA), l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats Marines, l’Associació de Centres d'Immersió de la Costa Brava, l’Associació de Busseig Recreatiu d'Espanya (ABRE), i Scuba Schools International (SSI).