Una vintena de productors al costat d'una trentena de serveis culturals i turístics

L'anomenada “Guia de recursos per fer territori” mostrarà l'activitat d'un total de disset productors -ja siguin agricultors, ramaders o bé elaboradors- i d'una trentena de serveis culturals i/o turístics, entre els quals restaurants, allotjaments, artesanes o d'altres serveis que ofereix gent de la zona.

El tast d'ahir, celebrat a la tina de les Casas de Matamargó va comptar amb la participació activa d'una desena de productors o restauradors, els quals van explicar els seus projectes: petits negocis d'aquest entorn rural, que treballen amb criteris de sostenibilitat i arrelament a la terra. Entre aquests, el celler de la masia Can Tonicoll, de Pinell de Solsonès, el qual va acompanyar la teca amb diferents vins d'elaboració pròpia i va donar a conèixer els primers passos donats en plantació de ceps al Solsonès.

Gairebé una vintena de productors del Baix Solsonès i entorn mostren, per mitjà del projecte “Tasta Territori”, les potencialitats d'aquesta zona pel que fa a diversificació i posada en valor de l'activitat pagesa. No ho fan sols sinó que han volgut donar una dimensió territorial a la iniciativa i han impulsat la creació d'una guia de recursos que inclou restauració, turisme rural , serveis culturals i turístics i teixit associatiu. L'objectiu és situar la gent del territori com a epicentre d'aquest, explicant les activitats que s'hi han desenvolupat al llarg dels segles, el declivi de mitjan segle passat, i les noves fórmules que permeten a la gent seguir vivint al territori i del territori. Més enllà d'un paisatge pintoresc, doncs, Territori de Masies és els petits negocis que hi tenen activitat, les entitats que el dinamitzen i les persones que hi viuen. I això és el que vol mostrar la guia de recursos de la qual ahir es va fer una primera presentació. L'associació compta actualment amb una setantena de socis.L'acte es va celebrar a la casa-museu de les Casas de Matamargó -que mostra la vida autosuficient d'una casa pairal fins al segle passat- i va servir per donar a conèixer el territori -per mitjà, sobretot, de la seva gastronomia. Pilar Clotet, productora de pollastres ecològics del Molí de Bonsfills, a Vallmanya de Pinós, va remarcar la importància d'agrupar-se en zones disseminades com és el Baix Solsonès. Així mateix, va situar l'entorn com a element clau per als pagesos i pageses. “Si féssim pollastre a una altra zona el faríem diferent, segur. L'entorn on vius condiciona el que fas”. En aquest cas, va explicar “estem en una zona arbustiva que ens permet un territori idoni per criar els pollastres” en les condicions que ho fan. Territori de Masies, va concloure “ens ajuda a donar valor a aquesta identitat”. D'aquest arrelament territorial del projecte també en va parlar Maria Àngels Miramunt, la qual regenta un restaurant i un negoci de turisme rural a Claret de Llanera. Tot i que d'iniciatives de promoció n'hi ha moltes “fins que no vaig conèixer Territori de Masies no havia trobat cap projecte que s'adaptés tant a la nostra manera de fer”, va dir. Així mateix, va posar en valor el treball que fa l'entitat “amb petites coses”.Una altra de les sòcies que va intervenir en la presentació va ser Laura Villaró, de les Casas de Matamargó, la qual va donar la benvinguda als assistents i va explicar la feina de divulgació de la vida rural que fan des d'aquesta iniciativa, la qual properament celebrarà el primer any de funcionament i ho farà amb novetats. La presentació de l'associació Territori de Masies va anar a càrrec de Marina Vilaseca, també sòcia i, finalment, Cristina Espejo, de l'Arada, va explicar l'estructura de la guia de recursos que properament s'editarà.