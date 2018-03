L’alcalde i els representants de la companyia elèctrica, juntament amb el primer usuari Foto: Aj Solsona

Avui el punt de recàrrega de vehicles elèctrics de Solsona, el primer que s’instal·la a la comarca, ha donat el seu primer servei. Instal·lat estratègicament a l’aparcament de les Moreres, facilita les càrregues semiràpida i lenta. Aquesta estació d’accés públic és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la companyia local Electra del Cardener Energia. L’alcalde, David Rodríguez, i Josep Maria i Guillem Reig, responsables de l’empresa, han estat testimonis de l’estrena aquest migdia.Poden fer ús de l’estació dos vehicles simultàniament. Hi ha un endoll de càrrega semiràpida (de tipus Mennekes) –si la bateria del vehicle es troba al 30 per cent, en dues hores es completa– i un altre de lenta (de tipus Schuko), aquest últim normalment per a motocicletes i cotxes elèctrics de primera generació, si no tenen adaptador –es carreguen en sis hores. Els usuaris hauran d’utilitzar una targeta que s’expedeix gratuïtament des de l’oficina d’Electra del Cardener Energia, tot i que l’equipament serà compatible amb targetes de l’àrea metropolitana de Barcelona. En cas que n’hagin de fer ús passavolants estrangers, es facilitaran targetes d’emergència també des de la Policia Local i l’Oficina de Turisme.La recàrrega d’energia serà gratuïta almenys fins a final d’any, tal com estableix el conveni signat pel consistori i la companyia elèctrica. El segon i el tercer any Electra té potestat per decidir mantenir la gratuïtat del servei per als usuaris o aplicar-hi un cost, que serà consensuat amb l’Ajuntament i que no es preveu que superi els 3 euros.L’Ajuntament ha assumit l’obra civil i la senyalització d’aquest nou servei, mentre que Electra del Cardener Energia s’ha fet càrrec de la instal·lació i assumirà el subministrament d’energia, la gestió del punt i el seu manteniment. La infraestructura funcionarà amb energia cent per cent verda, procedent de fonts d’energia eòlica, hidràulica i fotovoltaica, principalment. De fet, és el segon any que Electra és una empresa comercialitzadora cent per cent d’origen renovable.Aquesta és la primera estació d’accés públic d’aquest tipus a tot el Solsonès. La més propera és troba a Guissona, tot i que és de càrrega normal. Els de tipus ràpid o semiràpid més pròxims són a Sant Fruitós de Bages (Bages), Avià (Berguedà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell). S’estima que a la comarca hi ha actualment cinc vehicles cent per cent elèctrics. D’altra banda, el servei afavorirà la parada de conductors que, mentre carreguin el seu vehicle, consumiran a establiments comercials i de restauració.La instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics té per finalitat contribuir a millorar la qualitat ambiental de Solsona i reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. La regidoria de Medi Ambient ha tingut l’assessorament del solsoní Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya i usuari de vehicles elèctrics des de fa tres anys, que ha estrenat l’estació avui.Aquest servei s’alinea amb altres accions promogudes per la regidoria de Medi Ambient de Solsona per promocionar i popularitzar una modalitat de transport privat mediambientalment respectuosa. Així, per primera vegada l’any passat es va promocionar el vehicle elèctric en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb cursos gratuïts de conducció eficient i un circuit tancat. Van ser activitats organitzades per l’Ajuntament i el Consell Comarcal amb la col·laboració de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, la Cambra de Comerç de Lleida i Empresaris per al Solsonès.Igualment, des del 2015 les ordenances fiscals de Solsona premien els titulars de vehicles que utilitzen energies renovables com a combustible. Des d’aquest any, a més, la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica s’ha incrementat del 50 al 90 per cent els dos primers anys i es manté en el 50 per cent el tercer i el quart. S’hi inclouen vehicles elèctrics, híbrids, de gas, biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol o hidrogen, entre d’altres.