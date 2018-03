La central nuclear de Vandellòs Foto: Jonathan Oca

Ecologistes en Acció denuncia que la central nuclear de Vandellòs II s'hauria aturat pel cap baix dues setmanes abans del que ho va fer, el dia 2 de març de 2018, per una fuita del circuit primari que afecta la barrera de pressió. Segons els ecologistes, la normativa no permet cap fuita d'aquest tipus i obliga a aturar la central instantàniament, però "el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha pecat de permissivitat", denuncien en un comunicat. L'entitat considera que l'incident ha de classificar-se pel cap baix com a nivell 1 en l'escala INES, que mesura els incidents nuclears.Ecologistes en Acció expliquen que l'augment del cabal de l'aigua als desguassos de l'edifici de contenció està produït per un "degoteig" de la barrera de pressió. Segons expliquen les especificacions tècniques de funcionament (ETF), "la central hauria d'haver-se aturat quan es va detectar la fuita, ja que el límit permès per a aquesta fuita és zero. Però tot i això, la central va seguir operant malgrat haver-se detectat la fuita des de fa almenys dues setmanes", lamenten.La cúpula del CSN va acceptar l'explicació de l'empresa segons la qual la fugida no procedeix necessàriament de la barrera de pressió, tot i les afirmacions dels inspectors d'aquest organisme. Els ecologistes denuncien que el CSN va dir que la fugida, en aquest cas, està per sota del permès, "quan qualsevol fuga de la barrera de pressió, per petita que sigui, és inacceptable", sentencien. El CSN ha qualificat l'incident com de nivell 0 en l'escala INES.