Sitges signa un conveni amb Promsa per impulsar millores al poble de Garraf

L'empresa gestiona la pedrera de la Falconera, en ple Parc Natural del Garraf

L'Ajuntament de Sitges ha signat un conveni amb l'empresa Promsa, gestora de la pedrera La Falconera - situada en ple Parc Natural del Garraf - perquè aquesta realitzi obres de millores a la via pública del poble de Garraf. També s'impulsaran activitats culturals i projectes educatius per donar a conèixer la pedrera als centres escolars del municipi.



"L'acord pretén reforçar i explicar els temes mediambientals que fem i col·laborar en aspectes socials, culturals i alhora en el desenvolupament, el foment i la implantació de mesures socials amb l'Ajuntament", exposa Carles Raich, director general de Promsa.



Per la seva banda, l'alcalde Miquel Forns "posa en valor la predisposició de l’empresa perquè no és només de col·laboració i de compromís amb el municipi, on realitza l’activitat, sinó que posa a disposició de l’Ajuntament les necessitats que hi hagi perquè el consistori pugui prioritzar on es poden utilitzar aquestes aportacions econòmiques o aportacions en col·laboració. És un gest que considerem molt positiu.