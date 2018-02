Detall dels abocaments motiu de denúncia d'Ipcena a Navès (Solsonès) Foto: ACN

ACN Navès .- El sindicat Unió de Pagesos ha presentat formalment una denúncia contra l'escorxador del Pla d'en Ros de Navès (Solsonès), propietat de Comercial Salvi SA, davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'acusació és per un presumpte vessament d'aigües residuals de l'empresa al torrent Mal, afluent del riu Aiguadora i, aquest, al seu torn, del riu Cardener. El sindicat denuncia que el vessament estava format per aigües residuals amb sang i que podria haver-se realitzat de manera continuada des de fa temps. Unió de Pagesos exposa en la denúncia que el vessament ha contaminat la font de Can Sala al Torrent Mal i ha causat greuges en l'explotació ramadera concessionària. A més, segons el sindicat, la contaminació també pot afectar la llera pública i les aigües subterrànies. Unió de Pagesos ha demanat a l’ACA que estudiï amb urgència els fets denunciats i, si s’escau apliqui la sanció oportuna, així com el màxim rigor i contundència perquè no es tornin a produir.