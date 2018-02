Porc senglar. Foto: FOTO-ARDEIDAS

Un caçador va veure’s sorprès este dijous per l’atac d’un porc senglar de grans dimensions a la zona dels Erms de Pelós, al terme municipal de Santa Bàrbara.Segons La Plana Ràdio, la intervenció heroica del gos que acompanyava el caçador, va salvar-lo de ser atacat directament pel porc senglar. Malgrat això, el gos va quedar malferit i va haver de ser intervingut d’urgència.El mateix caçador, que és el Doctor Carles Ramón, metge de Santa Bàrbara, ha explicat els fets a la ràdio local. Tot va succeir justament en l’últim dijous de la temporada de caça, quan es trobava a l’espera de disparar algun tord. De sobte, el porc senglar va aparèixer per darrera i va escometre’l. El caçador va caure al terra, però el gos que l’acompanyava es va encarar amb el senglar i va quedar malferit. Gràcies a l’heroica intervenció del gos, tots dos van poder escapar.Segons ha informat Carles Ramón, la Societat de Caçadors de Santa Bàrbara vol fer una batuda al terme per intentar abatre este porc senglar, “pel perill que pot suposar per als veïns que freqüenten la zona”.Els atacs de senglars a humans són rars. Segons la hipòtesi més creïble és possible que l’animal es trobés ferit o estressat per la persecució dels caçadors.