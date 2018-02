La tortuga Marta entrant novament al mar després de recuperar-se al CRAM. Foto: Sofia Cabanes

Un total de 14 tortugues babaues marines han estat alliberades este diumenge a la barra del Trabucador de Sant Carles de la Ràpita. Les tortugues, d'entre 3 quilos i 73 quilos de pes, van quedar atrapades accidentalment per xarxes de pesca a la zona de la Ràpita entre l'octubre i el desembre.Gràcies a l'avís dels pescadors van poder ser rescatades i traslladades immediatament al Centre de Recuperació d'Animals Marítims (CRAM) per rebre un diagnòstic i tractament. Estes tortugues es troben entre les 26 que han pogut ser rescatades amb èxit el 2017 a tot Catalunya, i de les quals se n'han pogut alliberar 20. Les altres continuen en tractament i s'espera que puguen tornar al mar aviat.L'alliberament s'ha fet de la mà de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina (XRFM) del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació conjuntament amb el CRAM, amb el finançament del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad.El programa de sensibilització i col·laboració amb els pescadors del Delta de l'Ebre funciona des de l'abril. Esta zona presenta una concentració elevada de tortugues babaues passat l'estiu degut a la calidesa de les seues aigües i és on es capturen accidentalment més animals. Fruit d'este treball conjunt, el 2017 han estat nou els vaixells que han recollit alguna tortuga i n'han donat l'avís.El tractament d'estos animals capturats accidentalment a molta profunditat és clau a l'hora de contribuir a la seua supervivència. Les tortugues babaues poden patir un accident de descompressió en recollir les xarxes fins a la superfície, i això pot arribar a ser letal sense l'atenció clínica adequada. Malgrat que a simple vista pot semblar que la tortuga està bé, si ha resultat afectada internament i no rep tractament pot morir al cap d'unes hores o dies d'haver estat retornada al mar.El programa pretén recollir al més aviat possible els exemplars capturats i traslladar-los al centre de recuperació de la Fundació CRAM, al Prat del Llobregat, per valorar-ne l'estat de salut i, si s'escau, sotmetre'ls al tractament per revertir la descompressió (mitjançant una cambra específica per a tortugues) i rehabilitar-los posteriorment.L'alliberament de les tortugues d'este diumenge ha comptat amb la presència dels pescadors de la Confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita i les seues famílies, que han participat en el retorn al seu hàbitat de les tortugues que havien capturat accidentalment. També hi han participat tècnics i voluntaris de la Fundació CRAM, i personal de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina, del Parc Natural del Delta de l'Ebre i del Cos d'Agents Rurals.La Caretta caretta és una espècie vulnerable que funciona com un important bioindicador de la qualitat del medi marí. És l'espècie principal de tortuga a la Mediterrània, on cria sobretot al sud i oest. És carnívora, i s'alimenta de mol·luscs, crustacis, peixos, meduses, principalment.Durant l'estiu, les femelles retornen a dipositar els seus ous a prop de la mateixa platja on havien desclòs. Per protegir i conservar l'espècie, la Generalitat també té en marxa una campanya de sensibilització ciutadana, que, davant la descoberta d'una posta, demana alertar al 112 i no destorbar l'animal.