En total es van decomissar 93 gànguils. Foto: Cedida

Agents de la Guàrdia Civil han decomissat a la Ràpita 93 arts utilitzats per a la pesca furtiva.Durant el matí del passat dia 1 de febrer, dins dels operatius que estableix la Guàrdia Civil per a la protecció del medi ambient a la desembocadura de l'Ebre, es va inspeccionar una embarcació al port de Sant Carles de la Ràpita. En el seu interior es van trobar 93 nanses per a la captura de peix i marisc.El patró utilitzava una embarcació recreativa, però es dedicava a la pesca professional sense estar-hi habilitat, per la qual cosa es va procedir a formular denúncia per una infracció a la Llei 2/2010 de Pesca i Acció Marítima de la Generalitat de Catalunya per la tinença a l'interior de l'embarcació d'arts prohibides o antireglamentàries.Esta infracció ha estat posada en coneixement del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a l'obertura d'un procediment sancionador.Els aparells decomissats han estat dipositats a disposició d'aquesta autoritat.Calar de xarxes en les aigües continentals del riu Ebre, només està permès a embarcacions de la 3a categoria que han de comptar amb una autorització administrativa nominal.Pescant sense els permissos pertinents, els pescadors furtius obtenen ingressos econòmics, minvant les captures de les embarcacions que sí que estan autoritzades. De fet, segons informa la Guàrdia Civil, el SEPRONA ha rebut últimament queixes i denúncies verbals sobre estes pràctiques il·legals.