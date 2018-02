El temporal de neu i de fred que ha cobert de blanc bona part de les nostres contrades ens ha deixat algunes imatges insòlites, com estes. Van ser grabades, segons exposa el perfil de Facebook Aragón Madrid a la carretera que uneix les poblacions de Villarluengo i Cantavella (Cantavieja), a la comarca aragonesa del Maestrazgo. En elles, es pot observar un ramat de cabres salvatges que acudixen en massa a la carretera per llepar la sal que s'ha tirat per prevenir l'aparició de plaques de gel.Malgrat la presència del vehicle a escassos metres dels animals, les cabres gairebé ni s'immuten i fins i tot hi podem obserbar alguns mascles de cornamenta imponent, així com femelles i molts cabrits.La sal és un mineral molt important en l’alimentació dels mamífers herbívors. Els ajuda en el creixement, la digestió i assimilació dels aliments i evita la deshidratació. Com que en la seua alimentació habitual tenen una carència de sals minerals, no perden ocasió d’ingerir-ne quan en tenen al seu abast.