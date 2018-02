Dues fotografíes del juvenil de V. latastei observat a la Font de Sant Quintí el 29.6.2013. Fotografies: Miquel Vidal





L'article "Confirmació de la presència de l’escurçó ibèric Vipera latastei al Solsonès i al sud est de l’Alt Urgell i descripció d’una nova zona de simpatria amb escurçó pirinenc Vipera aspis – Joan FERRER, Ferran FONTELLES, Fermí SORT, David GUIXÉ i Yun VIDALCOLL. 88-101pp.", podeu llegir-lo complert al Un article al butlletí n. 25 de la Societat Catalana d'Herpetologia redactat pels investigadors i naturalistes Joan Ferrer, Yun Vidal Coll i els solsonins Ferran Fontelles, Fermí Sort i David Guixé, apunta a la presència a la comarca del Solsonès de l'escurçó ibèric (Vipera latastei).L'escurçó ibèric és un vipèrid molt semblant a l'escurçó pirinenc (Vipera aspis), però d'aspecte més rabassut i amb el morro generalment prominent, de manera que sembla una petita banya.L'article "Confirmació de la presència de l’escurçó ibèric Vipera latastei al Solsonès i al sud est de l’Alt Urgell i descripció d’una nova zona de simpatria amb escurçó pirinenc Vipera aspis – Joan FERRER, Ferran FONTELLES, Fermí SORT, David GUIXÉ i Yun VIDALCOLL. 88-101pp.", podeu llegir-lo complert al següent enllaç.



Diverses localitzacions

L'article detalla les localitzacions al Solsonès dels exemplars d'escurçó. La primera, un exemplar adult d’uns 60cm de llargada aparentment desnodrit i localitzat el 7 de juny del 2007 (J. Casoliva i X. Parellada com.pers.) al peu de la cinglera de la Roca del Coll (Serra d’Aubenç). A l’alçada del km 150 de la carretera C-14 (CG5965), dins els límits comarcals de l’Alt Urgell però a menys de 3km del Solsonès (Fig. 2).



La segona correspon a una Vipera sp. trobada a la carretera que va de Cambrils a Montpol (Lladurs, Solsonès) al seu pas pel paratge del Boumort. Fou feta pel tercer autor d’aquest treball, a mitjans de la primera dècada del 2000. Ben a prop, el 25 de juny de 2004, en el mateix sector de Serra Seca, de fet a menys de 300m, es va trobar i fotografiar una Vipera sp que en aquell moment es va identificar com a V. aspis (D. Guixé com. pers.). La impossibilitat de validar aquesta cita, fa que es marqui amb un interrogant.



El 29 de juny de 2013 una família d’excursionistes van trobar i fotografiar un exemplar juvenil d’escurçó ibèric (Vipera latastei) a les 19h, al paratge de Sant Quintí



Posteriorment es va introduir una altra cita (FONTELLES i ROURE, 2015), corresponent a un exemplar observat i fotografiat el 12 d’octubre de 2015 a una alçada de 1400 m.s.n.m, al roquissar culminant de la Solana de Turp (TM de Coll de Nargó, Alt Urgell).



En declaracions a NacióSolsona, l'investigador del CTFC i coautor de l'article, David Guixé, ha recalcat que aquests exemplars identificats al Solsonès són els especímens trobats més al nord fins ara, en un hàbitat que correspondria més a l'altra espècie, l'escrçó del Pirineu. Cal tenir en compte que l'escurçó ibèric és una mica diferent de l'escurçó del Pirineu i que es considera una espècie amenaçada.

Guixé ha volgut subratllar, tal com s'explica a l'article, que l'escurçó ibèric no havia pujat mai tant al nord, i en aquest cas, al Solsonès i vessant de l'Alt urgell. D'altra banda, això suposa que convisqui amb l'altra espècie d'escurçó, el del Pirineu, amb el risc de que es produeixin hibridacions, un fet que caldrà estudiar.

Respecte al per qué està pujant tant al nord l'escurçó ibèric, Guixé apunta al canvi climàtic.