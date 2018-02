Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 02/02/2018 a les 13:24h

VÍDEO Impressionant vol d'estornells a Alcanar Platja

Durant l'hivern es habitual veure este captivador espectacle de la naturalesa

Les inversemblants formes que creen els estornells en els seus vols són una experiència autènticament hipnotitzadora. Amb la sortida del sol o al capvespre és habitual contemplar durant l’hivern com milers i milers d’estos ocells creen espectaculars coreografies al cel.

Una bona mostra és este vídeo gravat per Sergi Aznar a Alcanar Platja el vespre de diumenge passat.







Segons exposa SEO/BirdLife estos vols sincronitzats no sorgeixen per estètica. Tot i que la ciència encara tracta d'entendre'ls, sembla clar que esta espècie utilitza els vols grupals com a estratègia de supervivència. A més de convertir la recerca d'aliment en una tasca menys tediosa, els estols serveixen als estornells per evitar o despistar els possibles depredarors.