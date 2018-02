Barraca al Delta de l'Ebre. Foto: Mariano Cebolla

El Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, adherits al conveni Ramsar per a la conservació i reconeixement internacional de les zones humides, celebren el proper 2 de febrer el Dia Mundial de les Zones Humides, amb una desena d’activitats lúdiques destinades a la ciutadania.El Parc Natural del Delta de l’Ebre organitza en total 4 activitats distribuïdes entre els dies 2, 3 i 4 de febrer. Concretament, en el marc de la celebració del Dia Mundial, el parc alliberarà divendres 2 un ocell recuperat al Centre de Fauna del Canal Vell, i presentarà les últimes xifres del cens hivernal d’ocells aquàtics en el seu àmbit, al mirador del Pont del Través (Bassa de l’Encanyissada-Poblenou del Delta), a partir de les 10h.Dissabte 3, d’11 a 14h, la Reserva Natural de Riet Vell-SEO/BirdLife (Amposta) acollirà un seminari sobre fotografia i conservació, de la mà de Javier Puertas, tècnic d'EUROPARC-España. Està destinat a sensibilitzar els participants sobre els impactes -molts cops "invisibles" - de l'activitat fotogràfica, donar a conèixer possibilitats d'implicació del fotògraf aficionat amb la conservació, i ampliar l'horitzó fotogràfic.Finalment, diumenge 4, de 9.30 a 13.30h, els més actius podran celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides amb una sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar, la zona de surgències subterrànies permanents d'aigua dolça continental més important del Delta.El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va adherir al conveni Ramsar el 1993, per ser un exemple del Delta Mediterrani, amb àmplies zones humides naturals (llacunes costaneres, maresmes, arenals i dunes, etc), així com zones d’arrossars i salines. També per la presència d’hàbitats i espècies amenaçats, en perill o en perill crític. Per exemple, acull 84 espècies i 23 hàbitats al Delta importants per mantenir la diversitat biològica en la regió; 27 espècies en una etapa crítica del seu cicle biològic, i més de 20.000 ocells aquàtics de manera regular, entre altres.