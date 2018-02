Mada Simbae té una relació molt afectuosa amb Simba. Foto: @Simbae Simbae

La Mada i l'Eloi ja poden estar contents, perquè ja tenen tots els permisos necessaris per tenir legalment l’ animal Simba a la seva finca de 10 hectàrees dels afores de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), un lleó d'uns tres anys d'edat i 250 quilos de pes que van adoptar de menut quan van saber que seria destinat a un circ, tal com informa el diari Ara El mamífer de la família dels fèlids, junt amb una trentena més d'animals rescatats, forma part d'un santuari de bèsties que, si no fos per la parella que els ha adoptat o rescatat, serien ja morts, ja que patien malalties o vivien en condicions precàries.El felí, que comporta una despesa mensual en alimentació de 500 euros, es troba en bones condicions i en un espai totalment tancat, ja que la zona està ben protegida.La feina, ara, li pertoca a l'Ajuntament, ja que havent estat aprovat aquest nucli zoològic per part de la Generalitat, caldrà redactar una nova ordenança per regular la pertinença d'aquesta peculiar mascota i dels altres animals. "No ens hi havíem trobat mai, i no sabem ben bé com haurem de regular-ho si aconsegueixen el permís de la Generalitat", va admetre el batlle Joan Cargol ara fa mig any, quan els Agents Rurals van comissar l'animal, per bé que va restar a la finca "comissat en dipòsit" ja que no van trobar un espai en condicions on tenir-lo i el van deixar amb els fins aleshores propietaris.Al lleó, que és molt afectuós –fa sovint la migdiada amb el seus propietaris–, és possible que ben aviat li cerquin una parella.