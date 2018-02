El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la Generalitat de Catalunya i ha desestimat el recurs contenciós-administratiu presentat ara fa 3 anys per la comunitat autònoma de la Rioja contra el Pla de gestió de districte de conca fluvial i el seu Programa de mesures per al període 2009-2015 (primer escenari de la planificació).

Segons el tribunal, la planificació hidrològica catalana 2009-2015 no s’extralimitava en les seves competències i es circumscrivia a l’àmbit de les conques internes. A més la sentència declara que l’informe del Consell Nacional de l’Aigua (dependent del ministeri) no és exigible per a l’elaboració de la Pla per part de la Generalitat de Catalunya.

La comunitat autònoma de la Rioja considerava que el govern català regulava aigües superficials de caràcter intercomunitari del sistema Sud (Tarragona), fet que ha estat clarament desestimat.

Tanamteix, el pla de gestió del primer escenari de la planificació ha quedat superat per la planificació hidrològica actual, que fou aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ara fa un any.

Garantir l’aigua i el bon estat dels ecosistemes hídrics

Amb una inversió de més de 973 milions d’euros, el Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya -actualment vigent- preveu l’aplicació per al període 2016-2021 de 443 mesures agrupades en cinc blocs: millora de la qualitat física i biològica del medi; gestió de la demanda i dels recursos hídrics; millora de la qualitat de les aigües; mesures de prevenció i defensa contra les inundacions; i mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament.

L’àmbit territorial del pla de gestió de l’aigua de la conca fluvial de Catalunya està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades. El districte de conca fluvial de Catalunya té una extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya.

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada pels següents instruments:

• El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

• El Programa de Mesures.

• Els programes de control i seguiment.

• Els plans i programes específics.



Els plans de gestió o plans hidrològics són l'eina que programa les accions i les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica en les demarcacions hidrogràfiques corresponents. Aquests plans es revisen cada sis anys d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (DMA) europea.