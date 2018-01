L'empresa Lactalis. Foto: Europa Press.

Les autoritats sanitàries franceses informen que, des del 17 de gener, l’empresa Lactalis Internacional ha ampliat les mesures de retirada i recuperació a tots els productes fabricats a la planta de Craon (França), independentment de números de lot i de dates de fabricació, per motius de precaució. L’empresa va iniciar la retirada de diferents fórmules infantils el desembre de 2017 atès que es van associar a un brot de salmonel·losi en nens menors de 6 mesos a França.De fet, a l'Estat espanyol, durant la segona setmana de desembre, es va detectar un cas de salmonel·losi en un bebè arran de la llei contaminada de l'empresa Lactalis. Fonts del ministeri de Sanitat consultades per Europa Press han afirmat que es troben en contacte amb l'Agència Espanyola de Consum i que mantenen activada l'alerta, malgrat que "en aquest moment no hi ha notificació oficial d'aquest cas per part de cap territori de l'Estat.L'informe va assenyalar que el cas aïllat a Espanya està confirmat i va informar, també, de l'aparició d'un cas a Grècia, pendent encara de ser confirmat. Aquests casos se sumen als 37 casos detectats a França. En tots els casos els afectats tenien símptomes gastrointestinals.