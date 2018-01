La biòloga Carol Coll ha presentat la moció per fer front a aquest megaprojecte. Foto: @RespostaMidcAT

El ple de l'ajuntament de Girona celebrat aquest dilluns, 15 de gener, ha aprovat per 12 vots a favor i 13 abstencions una moció que ha presentat l'Associació de Naturalistes de Girona de rebuig al projecte del gasoducte MIDCAT, d'interconnexió entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va iniciar la seva tramitació el 2007 i va ser paralitzat per l'Estat francès el 2010. Tot i així, el 2011 el govern espanyol va executar el primer tram del projecte de Martorell a Hostalric. Actualment, el projecte es reactiva per completar un segon tram des d'Hostalric a Figueres i el tram transpirinenc. A més, en el projecte 2017 s'inclou l'ampliació de la capacitat dels gasoductes existents entre Tivissa i Arbós i entre Castelnou i Vilar de Arnedo.El ple ha aprovat la moció d'acord amb el principi de precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció d'aquesta interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d'Interès Comunitari fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de participació ciutadana segons al conveni d'Arhus.El mateix acord demana presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant l'oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser informat de qualsevol incidència o novetat d'aquest. Igualment, es vol demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que es consideri invàlida l'avaluació d'impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte total de la infraestructura i que no s'aprovi el traçat ja que afectar greument als valors del patrimoni natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del MIDCAT com a interconnexió.Finalment, s'instarà el Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte atesa la manca de transparència i informació en què s'ha declarat el MIDCAT com a projecte d'interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un procés d'auditoria externa i independent per tal de validar les seves conclusions.