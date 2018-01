Santiago Vilanova. Foto: Arxiu.

Invitació a la presentació de «Salvem els nostres volcans».

El pròxim divendres 26 de gener, a les 19:00 h, a la Sala d'Actes de l'Hospici d'Olot (carrer de l'Hospici, 8), tindrà lloc la presentació de « Salvem els nostres volcans. Crònica periodística i ecologista de la defensa de la zona volcànica de la Garrotxa» (Curbet edicions), amb pròleg del president Carles Puigdemont.L'acte serà presentat per l'escriptor i periodista olotí Lluís Busquets i Grabulosa i hi intervindran, a més de l'autor, el batlle de la ciutat, Josep Maria Corominas i l'advocat i membres de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa Lluís Paluzie.Salvem els nostres volcans ( Curbet edicions ), és una crònica periodística i ecologista basada en l’experiència i la militància activa de Santiago Vilanova en la protecció integral de la zona volcànica de la Garrotxa, que va ser amenaçada per les explotacions de greda i per la prospecció de minerals radioactius.Aquest treball de recerca, absolutament necessari per a recuperar la memòria històrica de l'ecologisme, especialment a la Garrotxa, es llegeix com una novel·la d’intriga que documenta les accions dels ecologistes i dels científics que, junt amb altres entitats cíviques i polítiques, van aconseguir que la Generalitat declarés la zona com a Parc Natural i que avui és un dels ecosistemes més singulars i més visitats de Catalunya, a més d'un incentiu econòmic per al futur de la Garrotxa.En el llibre, el cofundador d'Alternativa Verda recorda l'ocupació del Croscat el 2 d'octubre de 1977 com un dels moments més importants d'un dels primers conflictes mediàtics de la democràcia actual i que va ser en la base del naixement del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la salvació dels volcans.