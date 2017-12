Comparació mosquit tigre vs mosquit de la febre groga. Foto: J. Luis Ordóñez

La Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, a través d'aquest comunicat oficial emès el passat dimarts 12 de desembre, ha fet saber que s'ha trobat alguns exemplars d'aquesta espècie de mosquit a l'illa de Fuerteventura. Es tracta de troballes puntuals i de moment no es té constància que l'espècie s'hagi establert segons comunica Sanitat.El mosquit de la febre groga és molt semblant al mosquit tigre i és capaç de transmetre malalties com el zika, el dengue i la chikungunya. El Govern canari ja ha posat en marxa les mesures necessàries per a col·locar més trampes i detectar llocs de cria d'aquest mosquit per eradicar-lo al més aviat possible i evitar-ne la proliferació. Com que se n'ha trobat pocs exemplars, la situació podria trobar-se en una fase inicial que encara es podria revertir, tot i que que caldrà esperar més resultats. L'arxipèlag canari es troba a la zona subtropical i durant tot l'any es poden trobar els mateixos mosquits, a diferència de la península Ibèrica.A causa del risc d'introducció del mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) a Espanya i coincidint amb la preocupació del Govern de Canàries que porta anys desenvolupant una campanya local de detecció d'aquesta espècie, el projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert coordinat pel CREAF, el CEAB-CSIC i ICREA i impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, va incorporar al gener de 2016 el mosquit de la febre groga en la seva plataforma com un mosquit més a vigilar juntament amb el mosquit tigre.Aquest estat d'alerta va obligar els científics a mantenir la ciutadania conscienciada i informada sobre la possible arribada del mosquit de la febre groga, a més de seguir perseguint el mosquit tigre. La participació ciutadana mitjançant l'app Mosquit Alert i la plataforma de gestió que ofereix aquest projecte ja ha resultat ser un sistema exitós en la detecció i control del mosquit tigre, gràcies a la validació experta i les eines tecnològiques. Mosquito Alert és un projecte obert dirigit a tota la ciutadania, per això de forma indirecta ja està col·laborant en aquesta situació d'emergència a través dels seus usuaris a Canàries. Aquesta col·laboració podria ser més gran si s'aconsegueixen més voluntaris que enviïn fotografies a través de l'app.Per cobrir aquesta notícia l'equip de Mosquito Alert s'ofereix com a font d'informació dels següents temes:• Diferències i similituds entre el mosquit tigre i el mosquit de la febre groga.• Rellevància i projecció d'aquesta troballa.• Eficàcia de les noves tecnologies i la ciència ciutadana com a sistema de detecció de mosquits transmissors de malalties.• Eficàcia de les noves tecnologies i la ciència en el control epidemiològic.• Risc de transmissió de malalties a través del mosquit de la febre groga i el mosquit tigre.